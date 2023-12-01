Социального тарифа на газ в Украине не существует

Подсчет коммунальных платежей. Фото: Новини.LIVE

Группа Нафтогаз предупреждает: так называемого "социального тарифа" на газ не существует. Подобную информацию распространяют мошенники.

Об этом сообщает пресс-служба Группы Нафтогаз.

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В сообщении, в частности, говорится, что никаких других цен на газ для всех категорий населения, чем указанные на официальных ресурсах компаний Группы Нафтогаз, не существует.

"В частности, информация о так называемом "социальном тарифе" для населения, по которому якобы для семей военнослужащих, пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей установлен тариф 4 грн за куб. м газа, — не соответствует действительности", — уверяют в Нафтогазе.

Там добавляют, что распространение подобной ложной информации является очередной мошеннической схемой с целью завладения персональными данными и данными банковских счетов.

В сообщении говорится, что Группа Нафтогаз направит в правоохранительные органы соответствующее обращение с целью проверки источников распространения информации о так называемом "социальном тарифе".

"Также призываем граждан быть осмотрительными и не переходить по сомнительным ссылкам. Не передавать свои данные посторонним лицам. Доверяйте только официальным источникам!", — призывают в Нафтогазе.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как украинцы могут вернуть ошибочно оплаченную сумму за газ. Для этого достаточно написать заявление в произвольной форме на возврат переплаты.

К заявлению необходимо прикрепить четкое фото чека с ошибочной оплатой и передать их. Это можно сделать двумя способами:

по электронной почте: [email protected];

почтой по адресу: 25009, г. Кропивницкий, получатель ООО ГК "Нафтогаз Украины".

Что нужно помнить о тарифах на газ

В Украине не действует единый тариф на газ. Каждый из поставщиков газа определяет собственный тариф.

Расценки колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Однако, поскольку большинство жителей страны являются клиентами Нафтогаза, они платят по 7,96 грн.

Писали Новини.LIVE о том, могут ли в Украине отпустить цены на газ на фоне войны. По словам экспертов, законодательство запрещает повышать цены на газ во время военного положения. Ограничения должны действовать еще полгода после его отмены.

Однако западные партнеры Украины и кредиторы настаивают на завершении реформы энергетического рынка. Ее основная составляющая — либерализация тарифов на энергоресурсы. Украинские власти должны установить рыночную стоимость электроэнергии и газа. На реализацию таких планов дали один год.

Сейчас государственный бюджет фактически субсидирует каждый кубометр природного газа, потребляемый украинцами. В "Нафтогазе Украины" сообщили, что соответствующая компенсация для всего населения вредит не только бюджету, но и отрасли в целом. Последствия будут заметны в будущем, поскольку без рыночных условий не стоит надеяться на инвестиции в добычу голубого топлива и развитие энергоэффективности. Потому заявляют, что чем раньше перейти на рыночные тарифы, тем лучше.

В компании отмечают, что по рыночной стоимости газа больше будут платить только платежеспособные граждане. Пенсионеры и уязвимые категории населения будут пользоваться субсидией.

В то же время в Нафтогазе уверяют, что до конца отопительного сезона украинцам не стоит волноваться за возможное повышение цен на природный газ. До 1 мая следующего года фиксированная годовая цена составляет 7 грн 96 коп. за один кубометр "голубого топлива". Учитывая это, вероятного повышения цен следует ожидать в следующем году.