Ціни на газ — чи зміняться тарифи на тлі війни

Побутова газова плита.Фото: Unplush

В Україні через воєнний стан на підвищення цін на природний газ для населення встановлено мораторій. Експерти дали прогноз, коли влада може відпустити ціни на прохання західних партнерів.

Про це розповіли аналітики профільного видання "ГазПравда".

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За словами експертів, законодавство забороняє підвищувати ціни на газ під час воєнного стану. Обмеження мають діяти ще й пів року після його скасування.

Однак західні партнери України та кредитори наполягають на завершенні реформи енергетичного ринку. Її основна складова — лібералізація тарифів на енергоресурси. Українська влада має встановити ринкову вартість електроенергії та газу. На втілення таких планів дали один рік.

Зараз державний бюджет фактично субсидує кожен кубометр природного газу, який споживають українці. У "Нафтогазі України" повідомили, що відповідна компенсація всього населення шкодить не тільки бюджету, а й галузі загалом. Наслідки будуть помітні у майбутньому, оскільки без ринкових умов не варто сподіватися на інвестиції у видобуток "блакитного палива" та розвиток енергоефективності. Тому заявляють, що чим раніше перейти на ринкові тарифи, тим краще.

"Будь-який ринок краще, ніж державне регулювання. Він призводить до конкуренції, до підвищення якості надання послуг, до справедливості, до мотивації заощаджувати, до енергоефективності. Це відкриває економіку. Робить більш захищеною індустрію", — повідомили у Нафтогазі.

У компанії зазначають, що за ринкової вартості газу більше платитимуть тільки платоспроможні громадяни. Пенсіонери та вразливі категорії будуть надалі користуватися субсидією.

Водночас у Нафтогазі запевняють, що до кінця опалювального сезону українцям не варто хвилюватися за можливе підвищення цін на природний газ. До 1 травня наступного року фіксована річна ціна становить 7 грн 96 коп. за один кубометр "блакитного палива". З огляду на це, ймовірного підвищення цін слід чекати наступного року.

Ціни на газ у Європі

Ціни на газ на газовому хабі TTF (Нідерланди) станом на 13 листопада 2023 року — 516,1 долара за 1 тис. кубічних метрів.

Джерело: Мінфін

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Нагадаємо, українцям слід готуватися до підвищення житлово-комунальних послуг, на основні з яких запроваджено мораторій. Водночас питання зростання цін цьогоріч не розглядається, хоч і створює високі загрози для ринку енергоресурсів.

Також ми писали, що у групі ДТЕК розповіли про цілковиту готовність до майбутньої зими. Енергетики завершили виконання ремонтів усіх енергоблоків теплоелектростанцій, які були заплановані до початку опалювального сезону 2023-2024 років.