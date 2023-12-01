Соціального тарифу на газ не існує — Нафтогаз

Підрахунок комунальних платежів. Фото: Новини.LIVE

Група Нафтогаз попереджає: так званого "соціального тарифу" на газ не існує. Подібну інформацію розповсюджують шахраї.

Про це повідомляє пресслужба Групи Нафтогаз.

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В повідомленні, зокрема, йдеться, що жодних інших цін на газ для всіх категорій населення, ніж ті, що зазначені на офіційних ресурсах компаній Групи Нафтогаз, не існує.

"Зокрема, інформація про так званий "соціальний тариф" для населення, за яким нібито для сімей військовослужбовців, пенсіонерів, багатодітних та малозабезпечених родин встановлено тариф 4 грн за куб. м газу, — не відповідає дійсності", — запевняють в Нафтогазі.

Там додають, що розповсюдження подібної неправдивої інформації є черговою шахрайською схемою з метою заволодіння персональними даними та даними банківських рахунків.

В повідомленні йдеться, що Група Нафтогаз направить до правоохоронних органів відповідне звернення з метою перевірки джерел поширення інформації про так званий "соціальний тариф".

"Також закликаємо громадян бути обачними та не переходити за сумнівними посиланнями. Не передавати свої дані стороннім особам. Довіряйте тільки офіційним джерелам!", — закликають в Нафтогазі.

Раніше Новини.LIVE писали про те, як українці можуть повернути помилкову оплату за газ. Для цього достатньо лише написати заяву в довільній формі на повернення переплати.

До заяви необхідно прикріпити чітке фото чеку з помилковою оплатою та передати їх. Це можна зробити двома способами:

на електронну пошту [email protected];

поштою на адресу: 25009, м. Кропивницький, отримувач ТОВ ГК "Нафтогаз України".

Що потрібно пам’ятати про тарифи на газ

Наразі в Україні не діє єдиний тариф на газ. Тож кожен із постачальників газу визначає власний тариф.

Розцінки коливаються від 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Проте оскільки більшість жителів країни є клієнтами Нафтогазу, вони платять по 7,96 грн.

Писали Новини.LIVE про те, чи можуть в Україні відпустити ціни на газ на тлі війни. За словами експертів, законодавство забороняє підвищувати ціни на газ під час воєнного стану. Обмеження мають діяти ще й пів року після його скасування.

Однак західні партнери України та кредитори наполягають на завершенні реформи енергетичного ринку. Її основна складова — лібералізація тарифів на енергоресурси. Українська влада має встановити ринкову вартість електроенергії та газу. На втілення таких планів дали один рік.

Зараз державний бюджет фактично субсидує кожен кубометр природного газу, який споживають українці. У "Нафтогазі України" повідомили, що відповідна компенсація всього населення шкодить не тільки бюджету, а й галузі загалом. Наслідки будуть помітні у майбутньому, оскільки без ринкових умов не варто сподіватися на інвестиції у видобуток "блакитного палива" та розвиток енергоефективності. Тому заявляють, що чим раніше перейти на ринкові тарифи, тим краще.

У компанії зазначають, що за ринкової вартості газу більше платитимуть тільки платоспроможні громадяни. Пенсіонери та вразливі категорії будуть надалі користуватися субсидією.

Водночас у Нафтогазі запевняють, що до кінця опалювального сезону українцям не варто хвилюватися за можливе підвищення цін на природний газ. До 1 травня наступного року фіксована річна ціна становить 7 грн 96 коп. за один кубометр "блакитного палива". З огляду на це, ймовірного підвищення цін слід чекати наступного року.

