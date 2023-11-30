Соцвыплаты в 2024 году — кто может рассчитывать на денежную помощь

Женщина держит в руках кошелек с деньгами. Фото: depositphotos.com

Правительство внесло некоторые изменения в назначение социальных выплат украинцам, значительно упростив оказание помощи. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Читайте также:

Кто может рассчитывать на социальные выплаты в 2024 году

Отмечается, что с началом 2024 года студенты высшего и профессионального образования, которые находились в плену РФ или были лишены свободы из-за российской агрессии, могут рассчитывать на социальные выплаты. Также помощь от государства смогут получить и их дети.

Кроме того, правительство упростило перечень документов для детей УБД по начислению выплат.

Также удалось оптимизировать механизм получения государственной денежной помощи для лиц, которые:

имеют инвалидность с детства и детей с инвалидностью;

не имеют права на пенсию и лиц с инвалидностью.

При утрате необходимых документов для назначения государственной социальной помощи орган соцзащиты теперь принимает сканированную копию выписки из акта осмотра Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или медицинского заключения ребенка с инвалидностью. Эти изменения внесены из-за увеличения случаев потери документов во время действия военного положения.

Напомним, что украинцы из четырех областей могут получить новое пособие от благотворительного фонда People in Need. Регистрация продлится всего несколько дней.