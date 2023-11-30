Соцвиплати у 2024 році — хто може розраховувати на грошову допомоги

Жінка тримає в руках гаманець із грошима. Фото: depositphotos.com

Уряд вніс деякі зміни до призначення соціальних виплат українцям, значно спростивши надання допомоги. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2024 року.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

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Хто може розраховувати на соціальні виплати в 2024 році

Зазначається, що з початком 2024 року студенти закладів вищої та професійної освіти, які перебували у полоні РФ чи були позбавлені волі через російську агресію, можуть розраховувати на соціальні виплати. Також допомогу від держави зможуть отримати й їхні діти.

Крім того, уряд спростив перелік документів для дітей УБД щодо нарахування виплат.

Також вдалося оптимізувати механізм отримання державної грошової допомоги для осіб, які:

мають інвалідність з дитинства та дітей з інвалідністю;

не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю.

При втраті необхідних документів для призначення державної соціальної допомоги орган соцзахисту тепер приймає скановану копію витягу з акта огляду Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або медичного висновку дитини із інвалідністю. Ці зміни внесено через збільшення випадків втрати документів під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, що українці з чотирьох областей можуть отримати нову грошову допомогу від благодійного фонду People in Need. Реєстрація триватиме лише кілька днів.