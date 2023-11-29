Допомога від Чеської гуманітарної організації — як отримати гроші

Гривневі купюри у руках. Фото: biz.today

Українці з чотирьох областей можуть отримати нову грошову допомогу від благодійного фонду People in Need. Реєстрація триватиме лише кілька днів.

Про це повідомляє видання Тoday.ua.

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Як зазначається, чеська гуманітарна організація People in Need відкрила реєстрацію для громадян, які потребують матеріальної підтримки.

Грошову допомогу отримають ті, хто постраждав від російської агресії. Кошти нададуть внутрішньо переміщеним особам на покриття фінансових витрат з оплати оренди за житло та комунальних послуг протягом пів року.

Йдеться про родини з-поміж ВПО, які вимушено перемістилися в такі області:

Вінницька;

Івано-Франківська;

Львівська;

Житомирська.

Пріоритет у наданні допомоги тим, хто потрапив у такі ситуації:

виїхав із зони активних бойових дій чи окупованих населених пунктів;

загрожує виселення із нинішнього житла.

Також громадяни обов'язково мають належати до таких категорій вразливості:

у родині налічується троє та більше дітей, яким немає 18 років;

є вагітні чи жінки, що годують немовлят;

лише один з батьків чи опікун;

маломобільні громадяни з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;

постраждало житло повністю або частково.

Для того, щоб подати заявку, необхідно заповнити онлайн-форму за наступним посиланням.

Представники організації дадуть зворотний зв'язок тим, кому готові надати допомогу. Реєстрація триватиме до 10 грудня.

Більше про допомогу

Нагадаємо, Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps підтримає фінансово сільське господарство у прифронтових областях України. Аграрії зможуть отримати у середньому 3 тис. доларів на свою діяльність.

Також ми писали, що деякі українці можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду World Vision. Можна розраховувати на виплати близько 11 тис. гривень на одного члена родини.

Ще в Україні деякі громадяни можуть оформити матеріальну допомогу на оплату оренди житла та житлово-комунальних послуг. Таку можливість надає один з благодійних фондів.