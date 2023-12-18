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Соцвыплаты украинским беженцам в Ирландии снизят — когда ожидаются изменения

18 декабря 2023 12:23
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Соцвыплаты украинским беженцам в Ирландии снизят — когда ожидаются изменения
Митинг в поддержку Украины в Ирландии Фото: The Page
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Правительство Ирландии решило сократить социальные выплаты для украинских беженцев , выбирающих государственное жилье, с 220 евро в неделю до 38,80 евро. Решение было объявлено министром по интеграции Родериком О'Горманом.

Об этом сообщает RTE.

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Министр также добавил, что правительство ограничит период пребывания украинцев в государственном жилье до 90 дней. Однако при этом украинцы получат возможность получать больше помощи, если они решат уехать из государственного жилья.

Важно отметить, что родителям детей, проживающих в предоставленном государством жилье, не будет упразднена ежемесячная выплата детской помощи в размере 140 евро. Министр уверен, что эти изменения не приведут к увеличению числа бездомных.

Нововведения вступят в силу с начала 2024 г., а также предусмотрено усиление мер по поддержке украинцев в поисках работы, направленных на проведение собеседований с беженцами для соответствующего выбора рабочего места. Законное право украинских детей поступать в местные школы останется неизменным.

Премьер-министр Лео Варадкар отметил, что объявленные изменения не коснутся тех украинцев, которые уже проживают в государственном жилье.

Напомним, что в 2024 году ряд европейских стран, активно финансово поддерживавших украинских беженцев, сократят денежную помощь. Известно, что урежут выплаты Польши, Германии, Чехии и Ирландии.

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