Допомога біженцям — які країни скоротять допомогу у 2024 році

Європейська валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Medina

У 2024 році низка європейських країн, які активно фінансово підтримували українських біженців, скоротять допомогу. Відомо, що уріжуть виплати Польща, Німеччина, Чехія та Ірландія.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Плани влади Польщі

У Польщі з нового 2024 року правила, що стосуються допомоги українським біженцям, змінять. Українці більше не зможуть отримувати колишню грошову допомогу від уряду, за винятком вразливих категорій осіб. У цій країні вже майже два роки громадяни України отримували допомогу. Як саме зміниться підхід у наданні допомоги біженцям, стане відомо на початку січня наступного року.

Наміри уряду Німеччини

Німеччина, яка надала тимчасовий захист великій кількості українських біженців, буде скорочувати або й взагалі може скасувати виплати. Також відомо, що ця країна знизила необхідний рівень володіння мовою для того, щоб українці активніше шукали та знаходили роботу. Зараз достатньо отримати рівень В1. Німеччина платить біженцям по близько 500 євро щомісяця на одну особу.

Дії влади Чехії

У 2024 році влада Чехії має намір скоротити термін перебування для безплатного житла до 150 днів. Також, якщо українські біженці залишатимуть оселю без вагомих причин, їх можуть позбавити місць проживання. Окрім того, чеський уряд планує зменшити суми соціальних виплат.

Плани уряду Ірландії

Ірландія також планує зобов'язати біженців платити за житло та урізати соціальну допомогу. Уже працюють над відповідними змінами у законодавстві. Зараз у цій країні українці отримують щомісяця по 800 євро та мають право на безкоштовне житло.

Більше про біженців

Нагадаємо, українці з дітьми, які зараз вимушено перебувають у Польщі, можуть отримати грошову допомогу. Реєстрація триває до 30 листопада 2023 року включно.

Українські біженці у Німеччині зможуть отримувати тамтешню пенсію. Проте для цього потрібно відповідати високим вимогам.

Також ми писали, що Румунія пропонує низку привабливих вакансій для українських біженців, які отримали тимчасовий захист у цій країні. Оскільки відбувається конкуренція за робочі руки, готові брати на роботу українців без досвіду та знання мови.

Громадяни України у Польщі можуть оформити нову фінансову допомогу від РСРМ. Гроші надають як цілим родинам, так і окремим особам.