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Альтернатива зерновому коридору: экспорт возобновится

26 августа 2023 18:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Экспорт украинского зерна может возобновиться
Загрузка судна зерном. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После прекращения действия зернового соглашения в июле партнеры Украины работали над тем, чтобы найти альтернативные пути экспорта зерна. Соединенные штаты Америки видят "жизнеспособные маршруты" для транспортировки.

Об этом заявил представитель Госдепа Джеймс О'Брайен в интервью издательству Reuters.

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"В ближайшие несколько месяцев экспорт стремятся вернуть к довоенным показателям. Я думаю, что мы видим, что существуют жизнеспособные маршруты через территориальные воды Украины и по суше", — сказал он.

Экспорт зерна по Черному морю

Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга 16 августа вышел из порта Одессы. Судно двигалось по временному коридору и добралось до Стамбула. Турецкие СМИ сообщили, что судно станет на якорь в порту Амбарли.

Сегодня, 26 августа, после длительного перерыва из порта Одессы вышло судно, находившееся там с 20 февраля 2022 года. Балкер PRIMUS отправился в болгарскую Варну.

Напомним, после остановки "зернового соглашения" украинские партнеры постоянно искали пути его проведения. В частности, переговоры по возобновлению работы продовольственных коридоров могут состояться в Стамбуле.

Также мы писали, что в Одесской области усилили контроль за экспортом зерна и масличных. В ОВА поделились первыми результатами проверки "на честность" агрокомпаний южного региона.

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