Експорт українського зерна може поновитися

Завантаження судна зерном. Фото: google.com

Після припинення дії зернової угоди у липні, партнери України працювали над тим, щоб знайти альтернативні шляхи експорту збіжжя. Наразі Сполучені штати Америки бачать "життєздатні маршрути" для транспортування.

Про це заявив представник Держдепу Джеймс О'Брайен в інтерв'ю видавництву Reuters.

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"У найближчі кілька місяців експорт прагнуть повернути до "довоєнних показників. Я думаю, що ми бачимо, що існують життєздатні маршрути через територіальні води України та сушею", — сказав він.

Експорт зерна Чорним морем

Контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу 16 серпня вийшов з порту Одеси. Судно рухалося тимчасовим коридором й дісталося до Стамбула. Турецькі ЗМІ повідомили, що судно стане на якір у порту Амбарлі.

Сьогодні, 26 серпня, після тривалої перерви з порту Одеси вийшло судно, яке перебувало там з 20 лютого 2022 року. Балкер PRIMUS вирушив до болгарської Варни.

Нагадаємо, після зупинки "зернової угоди" українські партнери постійно шукали шляхи для її проводження. Зокрема, переговори щодо відновлення роботи продовольчих коридорів можуть відбутися у Стамбулі.

Також ми писали, що В Одеській області посилили контроль за експортом зерна та олійних. В ОВА поділилися першими результатами перевірки "на чесність" агрокомпаній південного регіону.