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США предоставили Украине новый грант финансовой помощи: на что пойдут средства

31 июля 2023 15:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
США предоставили Украине новый грант финансовой помощи: на что пойдут средства
Президент США Джо Байден. Фото: Twitter President Biden
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украина получила очередной грант в размере 1,25 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки. Такие деньги предоставили через мультидонорский целевой фонд Всемирного банка.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

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Цель проекта

"Грант предоставлен как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Целью проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны", — отмечают в пресс-службе министерства.

На что пойдут деньги

Эти средства пойдут на компенсацию расходов государственного бюджета, а именно на зарплаты работникам государственных органов, а также на выплаты некоторым категориям населения. А именно:

  • ВПЛ,
  • людям с инвалидностью,
  • малообеспеченным семьям.

Кроме того, их выделят на выплаты жилищно-коммунальных субсидий и на другие соцвыплаты.

Солидарность с Украиной

"Необратимая финансовая помощь от Соединенных Штатов является чрезвычайно важным элементом в поддержке Госбюджета Украины при сопротивлении полномасштабной агрессии РФ. Очередной грант поможет Правительству Украины возместить приоритетные расходы социальной и гуманитарной сферы. Чрезвычайно благодарны Правительству и плательщикам в этот определяющий для нашего государства период", — поблагодарил Министр финансов Сергей Марченко.

По информации Минфина, за 2023 год Украина уже получила 8,45 млрд долларов США грантовых средств. С начала полномасштабного вторжения государственный бюджет Украины получил 20,4 млрд. долларов США грантовых средств от Соединенных Штатов.

Напомним, американский Сенат одобрил версию оборонного бюджета США стоимостью около 900 миллиардов долларов. Ранее Палата представителей приняла другой вариант документа, в который включила несколько консервативных положений.

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