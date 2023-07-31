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США надали Україні новий грант фінансової допомоги: на що підуть кошти

31 липня 2023 15:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
США надали Україні новий грант фінансової допомоги: на що підуть кошти
Президент США Джо Байден. Фото: Twitter President Biden
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україна отримала черговий грант сумою 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки. Такі гроші надали через мультидонорський Цільовий фонд Світового банку.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

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Мета проєкту

"Грант наданий як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Метою проєкту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони", — зазначають у пресслужбі міністерства.

На що підуть гроші

Ці кошти підуть на компенсацію видатків державного бюджету, а саме на зарплати працівникам державних органів, а також на виплати деяким категоріям населення. А саме:

  • ВПО,
  • особам з інвалідністю,
  • малозабезпеченим сім’ям.

Крім того, їх виділять на виплати житлово-комунальних субсидій) та на інші соцвиплати.

Солідарність з Україною

"Безповоротна фінансова допомога від Сполучених Штатів є надзвичайно важливим елементом у підтримці Держбюджету України під час опору повномасштабній агресії РФ. Черговий грант допоможе Уряду України відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери. Надзвичайно вдячні Уряду та платникам податків Сполучених Штатів Америки за солідарність та безпрецедентну підтримку України у цей визначальний для нашої держави період", — подякував Міністр фінансів Сергій Марченко.

За інформацією Мінфіну, протягом 2023 року Україна вже отримала 8,45 млрд доларів США грантових коштів. Від початку повномасштабного вторгнення державний бюджет України отримав 20,4 млрд доларів США грантових коштів від Сполучених Штатів.

Нагадаємо, американський Сенат схвалив версію оборонного бюджету США вартістю майже 900 мільярдів доларів. Раніше Палата представників схвалила інший варіант документа, у який включила кілька консервативних положень.

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