Сенат схвалив оборонний бюджет США вартістю майже 900 мільярдів доларів

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер. Фото: google

Американський Сенат схвалив версію оборонного бюджету США вартістю майже 900 мільярдів доларів. Раніше Палата представників схвалила інший варіант документа, який включила кілька консервативних положень.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Читайте також:

Деталі

Нещодавно американський сенат схвалив проєкт Закону про асигнування на національну оборону 86 голосами "за" за 11 "проти".

Голосування створило передумови для протистояння з контрольованою республіканцями Палатою представників через різницю у пріоритетах у величезному документі про щорічні оборонні витрати.

"Закон про асигнування на національну оборону та двопартійна процедура, через яку ми пройшли, мають стати проблиском надії для американського народу, ознакою того, що двопартійність у Сенаті живе та живе", — заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

Як відомо, цей законопроєкт містить кілька основних положень, зокрема, обмеження американських інвестицій у такі галузі китайського бізнесу, як штучний інтелект та напівпровідники.

Також передбачається підвищення платні військовим на 5,2% та виділення 300 мільйонів доларів на допомогу Україні для боротьби з Росією.

Нагадаємо, що Сполучені Штати з початку повномасштабного вторгнення Росії надали Україні 19,3 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. Зокрема, цього року — 6,6 млрд доларів.