США остыли до запрета на российские алмазы в рамках G7 после отрицательной реакции отрасли

Проверка алмазов. Фото: inverse.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Соединенные Штаты Америки пересматривают самые строгие элементы запрета на российские алмазы, введенные "Большой семеркой". На такой шаг в американские власти пошли после противодействия со стороны африканских стран, индийских огранщиков драгоценных камней и ювелиров Нью-Йорка.

Об этом пишет Reuters.

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Почему США пересматривают запрет на российские алмазы

Как отмечается, пакет санкций, согласованный в декабре, включающий запрет российских алмазов на всей территории Европейского Союза, является одним из самых больших потрясений в отрасли за последние десятилетия.

По словам источников, знакомых с переговорами, представители США перестали принимать участие в рабочих группах G7 по контролю алмазов. Впрочем, чиновник администрации Байдена заявил, что Вашингтон не изменил своей позиции — Соединенные Штаты продолжат работать с G7.

"Мы хотим убедиться, что мы находим правильный баланс между причинением вреда России и обеспечением того, чтобы все работало как следует", — сказал чиновник.

Санкции "Большой семерки" направлены на перекрытие еще одного источника доходов для войны Кремля в Украине. По данным российской государственной горнодобывающей компании "Алроса", алмазы приносят РФ около 3,5 миллиарда долларов. Впрочем, в 2023 году они составляют лишь небольшую часть прибыли, которую Москва получает от нефти и газа.

С марта импортеры в страны "Большой семерки" должны самостоятельно подтверждать, что алмазы происходят не из России, ведущего мирового производителя необработанных драгоценных камней. В январе были введены санкции на прямой импорт российских драгоценных камней.

В сентябре запрет ЕС потребует, чтобы алмазы весом 0,5 карата и выше проходили через Антверпен — давний алмазный центр в Бельгии — для сертификации с использованием блокчейна. Страны G7 согласились, что Антверпен станет первым подобным центром.

Впрочем, Вашингтон охладел к таким шагам, а дискуссии по введению отслеживания алмазов зашли в тупик. Представитель администрации Байдена заявил, что обязательство ввести механизм отслеживания до 1 сентября касается Европейского Союза, а не Соединенных Штатов.

"Нам необходимо сделать это таким образом, чтобы принять во внимание беспокойство африканских партнеров и африканских производителей, принять во внимание партнеров из Индии и ОАЭ... и убедиться, что мы также можем сделать это пригодным для промышленности США. Существует ли механизм отслеживания, который удовлетворяет всем этим требованиям? Мы не отказались от этой идеи... с другой стороны, мы не могли согласиться на то, чтобы она обязательно была введена в действие до 1 сентября", — добавил чиновник из США.

В феврале президенты Анголы, Ботсваны и Намибии написали лидерам G7 письмо, в котором заявили, что такой уровень контроля несправедлив, а также ограничивает свободы и влияет на рентабельность. На эти страны приходится 30% добычи алмазов.



При этом, как отмечается, любое смягчение поэтапного запрета рискует оставить лазейки и позволить российским бриллиантам попасть в бутики в Нью-Йорке, Лондоне и Токио.

Сторонники санкций заявляют, что для введения жесткого запрета необходим механизм отслеживания, и без полного участия Соединенных Штатов, на долю которых приходится 50% рынка ювелирных изделий, он не может быть эффективным. Они обвинили часть сопротивляющейся таким изменениям отрасли в страхе прозрачности рынка.

Почему важна сертификация алмазов

Предыдущий запрет США на российские алмазы исключал камни, ограненные в других местах, что позволило алмазам, обработанным в Индии и проданным в таких центрах, как Дубай, попасть на рынок США.

Запрет G7 произошел после месяцев споров между западными столицами.

Компании, добывающие алмазы, такие как De Beers, индийские огранщики и розничные торговцы ювелирными изделиями, решительно выступили против запрета. Они говорят, что эти меры плохо разработаны и приведут к увеличению бюрократии и росту цен.

В De Beers заявили, что поддерживают запрет, но, по их мнению, страны-производители алмазов должны сертифицировать происхождение алмазов на месте его добычи.

"Возможности и вероятность проникновения российских алмазов в законную цепочку поставок на самом деле выше, чем дальше от места добычи", — заявили в компании.

Бельгия ввела пилотную схему отслеживания, базирующуюся в Антверпене, в которой участвуют около 20 покупателей бриллиантов, в том числе французская люксовая группа LVMH.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил, что он открыт для создания дополнительных центров сертификации, если они будут соответствовать стандартам Антверпена.

"Если вы реализуете что-то изменяющее игру, это займет некоторое время, чтобы устранить проблемы", — добавил он.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против двух российских лиц и трех российских компаний. Подсанкционные лица координировали военную помощь России от Северной Кореи.

Также мы писали, что два года после полномасштабного вторжения России в Украину крупные европейские банки продолжают успешно управлять своими подразделениями в стране, несмотря на публичные обязательства по их закрытию. В течение этого времени их доходы почти втрое возросли .