Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow США пытаются смягчить запрет на российские алмазы — страны ЕС против arrow

США пытаются смягчить запрет на российские алмазы — страны ЕС против

17 мая 2024 19:00
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
США остыли до запрета на российские алмазы в рамках G7 после отрицательной реакции отрасли
Проверка алмазов. Фото: inverse.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Соединенные Штаты Америки пересматривают самые строгие элементы запрета на российские алмазы, введенные "Большой семеркой". На такой шаг в американские власти пошли после противодействия со стороны африканских стран, индийских огранщиков драгоценных камней и ювелиров Нью-Йорка.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Почему США пересматривают запрет на российские алмазы

Как отмечается, пакет санкций, согласованный в декабре, включающий запрет российских алмазов на всей территории Европейского Союза, является одним из самых больших потрясений в отрасли за последние десятилетия.

По словам источников, знакомых с переговорами, представители США перестали принимать участие в рабочих группах G7 по контролю алмазов. Впрочем, чиновник администрации Байдена заявил, что Вашингтон не изменил своей позиции — Соединенные Штаты продолжат работать с G7.

"Мы хотим убедиться, что мы находим правильный баланс между причинением вреда России и обеспечением того, чтобы все работало как следует", — сказал чиновник.

Санкции "Большой семерки" направлены на перекрытие еще одного источника доходов для войны Кремля в Украине. По данным российской государственной горнодобывающей компании "Алроса", алмазы приносят РФ около 3,5 миллиарда долларов. Впрочем, в 2023 году они составляют лишь небольшую часть прибыли, которую Москва получает от нефти и газа.

С марта импортеры в страны "Большой семерки" должны самостоятельно подтверждать, что алмазы происходят не из России, ведущего мирового производителя необработанных драгоценных камней. В январе были введены санкции на прямой импорт российских драгоценных камней.

В сентябре запрет ЕС потребует, чтобы алмазы весом 0,5 карата и выше проходили через Антверпен — давний алмазный центр в Бельгии — для сертификации с использованием блокчейна. Страны G7 согласились, что Антверпен станет первым подобным центром.

Впрочем, Вашингтон охладел к таким шагам, а дискуссии по введению отслеживания алмазов зашли в тупик. Представитель администрации Байдена заявил, что обязательство ввести механизм отслеживания до 1 сентября касается Европейского Союза, а не Соединенных Штатов.

"Нам необходимо сделать это таким образом, чтобы принять во внимание беспокойство африканских партнеров и африканских производителей, принять во внимание партнеров из Индии и ОАЭ... и убедиться, что мы также можем сделать это пригодным для промышленности США. Существует ли механизм отслеживания, который удовлетворяет всем этим требованиям? Мы не отказались от этой идеи... с другой стороны, мы не могли согласиться на то, чтобы она обязательно была введена в действие до 1 сентября", — добавил чиновник из США.

В феврале президенты Анголы, Ботсваны и Намибии написали лидерам G7 письмо, в котором заявили, что такой уровень контроля несправедлив, а также ограничивает свободы и влияет на рентабельность. На эти страны приходится 30% добычи алмазов.

При этом, как отмечается, любое смягчение поэтапного запрета рискует оставить лазейки и позволить российским бриллиантам попасть в бутики в Нью-Йорке, Лондоне и Токио.

Сторонники санкций заявляют, что для введения жесткого запрета необходим механизм отслеживания, и без полного участия Соединенных Штатов, на долю которых приходится 50% рынка ювелирных изделий, он не может быть эффективным. Они обвинили часть сопротивляющейся таким изменениям отрасли в страхе прозрачности рынка.

Почему важна сертификация алмазов

Предыдущий запрет США на российские алмазы исключал камни, ограненные в других местах, что позволило алмазам, обработанным в Индии и проданным в таких центрах, как Дубай, попасть на рынок США.

Запрет G7 произошел после месяцев споров между западными столицами.

Компании, добывающие алмазы, такие как De Beers, индийские огранщики и розничные торговцы ювелирными изделиями, решительно выступили против запрета. Они говорят, что эти меры плохо разработаны и приведут к увеличению бюрократии и росту цен.

В De Beers заявили, что поддерживают запрет, но, по их мнению, страны-производители алмазов должны сертифицировать происхождение алмазов на месте его добычи.

"Возможности и вероятность проникновения российских алмазов в законную цепочку поставок на самом деле выше, чем дальше от места добычи", — заявили в компании.

Бельгия ввела пилотную схему отслеживания, базирующуюся в Антверпене, в которой участвуют около 20 покупателей бриллиантов, в том числе французская люксовая группа LVMH.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил, что он открыт для создания дополнительных центров сертификации, если они будут соответствовать стандартам Антверпена.

"Если вы реализуете что-то изменяющее игру, это займет некоторое время, чтобы устранить проблемы", — добавил он.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против двух российских лиц и трех российских компаний. Подсанкционные лица координировали военную помощь России от Северной Кореи.

Также мы писали, что два года после полномасштабного вторжения России в Украину крупные европейские банки продолжают успешно управлять своими подразделениями в стране, несмотря на публичные обязательства по их закрытию. В течение этого времени их доходы почти втрое возросли .

санкции против России
Европейский союз
США
санкции
Украина
финансы
Россия
алмаз

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников