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Європейські банки, які працюють в РФ, потроїли прибутки з початку війни

16 травня 2024 11:42
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Прибуток європейських банків в РФ суттєво зріс після початку війни
Відділення банку. Фото: росЗМІ
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Два роки після повномасштабного вторгнення Росії до України великі європейські банки продовжують успішно керувати своїми підрозділами в країні, незважаючи на публічні зобов'язання щодо їхнього закриття. Протягом цього часу їхні прибутки майже втричі зросли.

Про це повідомляє Bloomberg.

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У повідомленні сказано, що сукупна кількість співробітників п'яти таких банків зменшилася лише на 3%, але прибуток зріс приблизно втричі завдяки високим процентним ставкам за гроші, які вони отримують за застраховані вклади.

Повільні темпи відхідництва банків з Росії спонукали Європейський центральний банк чинити тиск на них, щоб вони прискорили свій відхід. Однак є певне занепокоєння, що подальша присутність у Росії може призвести до санкцій США та великих штрафів для банків.

У травні міністерка фінансів єврозони Клаудія Бух повідомила, що контролюючий орган попросив усі банки з великим бізнесом у Росії "прискорити зусилля щодо зниження ризиків, розробивши чітку дорожню карту для скорочення та виходу з бізнесу".

Проблема виходу банків з території РФ

Західні санкції, що суттєво обмежують діяльність підприємств у Росії, разом із місцевими правилами та високими податками з продажу, роблять виведення банківських грошей з країни складним завданням. Дочірні компанії іноземних банків у Росії повинні дотримуватись місцевих правил, що може привести до конфлікту з вимогами Європейського центрального банку до материнської компанії. Крім того, вони стикаються з ризиком конфіскації активів компаній чи приватних осіб Кремлем з країн, які вважаються недружніми.

Наприклад, італійська компанія Intesa Sanpaolo SpA у вересні отримала дозвіл від президента Володимира Путіна на продаж свого російського підрозділу місцевій групі менеджерів підрозділу, але угода ускладнилася через бюрократичні перешкоди.

Як працюють банки в Росії

Єдиним великим банком Європейського Союзу, якому вдалося повністю відокремитися від російського бізнесу, є Société Générale SA. Вони продали свою найбільшу російську дочірню компанію, Росбанк, лише за кілька тижнів після вторгнення, хоча ця операція призвела до списання більш ніж на 3 мільярди євро вартості бізнесу. Після продажу двох менших підрозділів Société Générale скоротила штат співробітників у Росії більш ніж на 99%.

Голландський банк ING Groep NV, який діє в Росії з 1993 року, заявляє, що з початку 2022 року скоротив свій бізнес, пов'язаний з Росією, на три чверті, до приблизно 1,3 мільярда євро. Deutsche Bank AG також різко скоротив свій персонал у Росії, переважно через закриття ІТ-центру, але минулого року він також отримав там вищі прибутки, ніж у 2021 році, до вторгнення. Це досить типово для банків, які все ще мають гроші в Росії, враховуючи труднощі з доставкою грошей додому, а також двозначні процентні ставки, які російський центральний банк платить за депозитами кредиторів.

Прибуток дочірньої компанії австрійського Raiffeisen Bank International за цей період зріс більш ніж утричі, а Intesa зросла приблизно в 20 разів.

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Джерело: скриншот

Банки США теж стикаються з подібними проблемами. Наприклад, Citigroup припинила майже всі інституційні банківські послуги в Росії на початку минулого року, але все ще має приблизно 7 мільярдів доларів, прив'язаних до країни, більша частина яких знаходиться на депозитах у центральному банку. JPMorgan Chase повідомляє, що станом на березень у неї в Росії застрягло близько 350 мільйонів доларів.

Ні один кредитор не ілюструє дилему європейців краще, ніж Raiffeisen, який протягом двох років намагається зменшити збитки або вийти з грошима. Складна угода щодо репатріації капіталу провалилася 8 травня, коли банк заявив, що йому не вдалося переконати західних регуляторів підтримати цей план, що поставило його під загрозу порушення санкцій. Raiffeisen заявляє, що він працює над забезпеченням дотримання санкцій і з 2022 року "значно скоротив свою діяльність у Росії", зменшивши свій кредитний портфель майже на 60%, приблизно до 5,8 мільярда євро, хоча чисельність його персоналу фактично зросла на 7%, майже до 10 тисяч. Хоча він віддав перевагу продажу, знайти покупця складно, і будь-яка угода вимагатиме схвалення Росії.

Угорський OTP Bank є одним з небагатьох кредиторів ЄС, які виводять гроші з країни. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є найближчим союзником Кремля в ЄС, і він на кілька місяців призупинив надання допомоги від блоку для захисту України, перш ніж піти на поступки, але OTP наполягає, що не отримав вигоди від його відносин з Путіним. Банк заявляє, що повністю дотримується санкцій і хоче піти з ринку, але російські регулятори ускладнюють продаж підрозділу за справедливою ціною.

Італійська UniCredit SpA працює в Росії через дочірню компанію зі штатом близько 3100 співробітників та понад 50 філій. Міланський банк заявляє, що з 2022 року він зарезервував понад 800 мільйонів євро на випадок дефолтів у Росії та зменшив свій кредитний портфель на дві третини. Генеральний директор Андреа Орсель заявила на травневій телефонній конференції, що банк продовжить робити все можливе в країні і дотримується санкцій, але остаточний вихід буде важко здійснити.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство фінансів США у письмовій формі попередило австрійський Raiffeisen Bank International, що його доступ до американської фінансової системи може бути обмежений. Причиною цього називають угоди банку з Росією.

Ми також писали, що російський "Дойче Банк", підконтрольний німецькому Deutsche Bank, за підсумками минулого року наростив рекордні прибутки. Обсяг чистого доходу сягнув 5,4 мільярда рублів.

санкції проти Росії
гроші
банки
доходи
Росія

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