Прибуток європейських банків в РФ суттєво зріс після початку війни

Відділення банку. Фото: росЗМІ

Два роки після повномасштабного вторгнення Росії до України великі європейські банки продовжують успішно керувати своїми підрозділами в країні, незважаючи на публічні зобов'язання щодо їхнього закриття. Протягом цього часу їхні прибутки майже втричі зросли.

Про це повідомляє Bloomberg.

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У повідомленні сказано, що сукупна кількість співробітників п'яти таких банків зменшилася лише на 3%, але прибуток зріс приблизно втричі завдяки високим процентним ставкам за гроші, які вони отримують за застраховані вклади.

Повільні темпи відхідництва банків з Росії спонукали Європейський центральний банк чинити тиск на них, щоб вони прискорили свій відхід. Однак є певне занепокоєння, що подальша присутність у Росії може призвести до санкцій США та великих штрафів для банків.

У травні міністерка фінансів єврозони Клаудія Бух повідомила, що контролюючий орган попросив усі банки з великим бізнесом у Росії "прискорити зусилля щодо зниження ризиків, розробивши чітку дорожню карту для скорочення та виходу з бізнесу".

Проблема виходу банків з території РФ

Західні санкції, що суттєво обмежують діяльність підприємств у Росії, разом із місцевими правилами та високими податками з продажу, роблять виведення банківських грошей з країни складним завданням. Дочірні компанії іноземних банків у Росії повинні дотримуватись місцевих правил, що може привести до конфлікту з вимогами Європейського центрального банку до материнської компанії. Крім того, вони стикаються з ризиком конфіскації активів компаній чи приватних осіб Кремлем з країн, які вважаються недружніми.

Наприклад, італійська компанія Intesa Sanpaolo SpA у вересні отримала дозвіл від президента Володимира Путіна на продаж свого російського підрозділу місцевій групі менеджерів підрозділу, але угода ускладнилася через бюрократичні перешкоди.

Як працюють банки в Росії

Єдиним великим банком Європейського Союзу, якому вдалося повністю відокремитися від російського бізнесу, є Société Générale SA. Вони продали свою найбільшу російську дочірню компанію, Росбанк, лише за кілька тижнів після вторгнення, хоча ця операція призвела до списання більш ніж на 3 мільярди євро вартості бізнесу. Після продажу двох менших підрозділів Société Générale скоротила штат співробітників у Росії більш ніж на 99%.

Голландський банк ING Groep NV, який діє в Росії з 1993 року, заявляє, що з початку 2022 року скоротив свій бізнес, пов'язаний з Росією, на три чверті, до приблизно 1,3 мільярда євро. Deutsche Bank AG також різко скоротив свій персонал у Росії, переважно через закриття ІТ-центру, але минулого року він також отримав там вищі прибутки, ніж у 2021 році, до вторгнення. Це досить типово для банків, які все ще мають гроші в Росії, враховуючи труднощі з доставкою грошей додому, а також двозначні процентні ставки, які російський центральний банк платить за депозитами кредиторів.

Прибуток дочірньої компанії австрійського Raiffeisen Bank International за цей період зріс більш ніж утричі, а Intesa зросла приблизно в 20 разів.

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Банки США теж стикаються з подібними проблемами. Наприклад, Citigroup припинила майже всі інституційні банківські послуги в Росії на початку минулого року, але все ще має приблизно 7 мільярдів доларів, прив'язаних до країни, більша частина яких знаходиться на депозитах у центральному банку. JPMorgan Chase повідомляє, що станом на березень у неї в Росії застрягло близько 350 мільйонів доларів.

Ні один кредитор не ілюструє дилему європейців краще, ніж Raiffeisen, який протягом двох років намагається зменшити збитки або вийти з грошима. Складна угода щодо репатріації капіталу провалилася 8 травня, коли банк заявив, що йому не вдалося переконати західних регуляторів підтримати цей план, що поставило його під загрозу порушення санкцій. Raiffeisen заявляє, що він працює над забезпеченням дотримання санкцій і з 2022 року "значно скоротив свою діяльність у Росії", зменшивши свій кредитний портфель майже на 60%, приблизно до 5,8 мільярда євро, хоча чисельність його персоналу фактично зросла на 7%, майже до 10 тисяч. Хоча він віддав перевагу продажу, знайти покупця складно, і будь-яка угода вимагатиме схвалення Росії.

Угорський OTP Bank є одним з небагатьох кредиторів ЄС, які виводять гроші з країни. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є найближчим союзником Кремля в ЄС, і він на кілька місяців призупинив надання допомоги від блоку для захисту України, перш ніж піти на поступки, але OTP наполягає, що не отримав вигоди від його відносин з Путіним. Банк заявляє, що повністю дотримується санкцій і хоче піти з ринку, але російські регулятори ускладнюють продаж підрозділу за справедливою ціною.

Італійська UniCredit SpA працює в Росії через дочірню компанію зі штатом близько 3100 співробітників та понад 50 філій. Міланський банк заявляє, що з 2022 року він зарезервував понад 800 мільйонів євро на випадок дефолтів у Росії та зменшив свій кредитний портфель на дві третини. Генеральний директор Андреа Орсель заявила на травневій телефонній конференції, що банк продовжить робити все можливе в країні і дотримується санкцій, але остаточний вихід буде важко здійснити.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство фінансів США у письмовій формі попередило австрійський Raiffeisen Bank International, що його доступ до американської фінансової системи може бути обмежений. Причиною цього називають угоди банку з Росією.

Ми також писали, що російський "Дойче Банк", підконтрольний німецькому Deutsche Bank, за підсумками минулого року наростив рекордні прибутки. Обсяг чистого доходу сягнув 5,4 мільярда рублів.