США охололи до заборони на російські алмази в рамках G7 після негативної реакції галузі

Перевірка алмазів. Фото: inverse.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Сполучені Штати Америки переглядають найсуворіші елементи заборони на російські алмази, що ввела "Велика сімка". На такий крок в американська влада пішла після протидії з боку африканських країн, індійських огранювачів дорогоцінного каміння та ювелірів Нью-Йорку.

Про це пише Reuters.

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Чому США переглядають заборону на російські алмази

Як зазначається, пакет санкцій, узгоджений у грудні, що включає заборону російських алмазів на всій території Європейського Союзу, є одним з найбільших потрясінь у галузі за останні десятиліття.

За словами джерел, знайомих з переговорами, представники США перестали приймати участь у робочих групах G7 з питання контролю алмазів. Втім, високопосадовець адміністрації Байдена заявив, що Вашингтон не змінив своєї позиції — Сполучені Штати продовжать працювати з G7.

"Ми хочемо переконатися, що ми знаходимо правильний баланс між заподіянням шкоди Росії та забезпеченням того, щоб все працювало як слід", — сказав чиновник.

Санкції "Великої сімки" спрямовані на перекриття ще одного джерела доходів для війни Кремля в Україні. За даними російської державної гірничодобувної компанії "Алроса", алмази приносять РФ близько 3,5 мільярда доларів. Втім, у 2023 році вони становлять лише невелику частину прибутку, який Москва отримує від нафти та газу.

З березня імпортери до країн "Великої сімки" мають самостійно підтверджувати, що алмази походять не з Росії, провідного світового виробника необроблених дорогоцінного каміння. У січні було введено санкції на прямий імпорт російського дорогоцінного каміння.

У вересні заборона ЄС вимагатиме, щоб алмази вагою 0,5 карата і вище проходили через Антверпен — давній алмазний центр у Бельгії — для сертифікації з використанням блокчейну. Країни G7 погодилися, що Антверпен стане першим подібним центром.

Втім Вашингтон охолов до таких кроків, а дискусії щодо запровадження відстеження алмазів зайшли в глухий кут. Представник адміністрації Байдена заявив, що зобов'язання запровадити механізм відстеження до 1 вересня стосується Європейського Союзу, а не Сполучених Штатів.

"Нам необхідно зробити це таким чином, щоб взяти до уваги занепокоєння африканських партнерів та африканських виробників, взяти до уваги партнерів з Індії та ОАЕ... і переконатися, що ми також можемо зробити це придатним для промисловості США. Чи існує механізм відстеження, який задовольняє всі ці вимоги? Ми не відмовилися від цієї ідеї... з іншого боку, ми не могли погодитися на те, щоб її обов'язково було введено в дію до 1 вересня", — додав високопосадовець з США.

У лютому президенти Анголи, Ботсвани та Намібії написали лідерам G7 листа, в якому заявили, що такий рівень контролю є несправедливим, а також обмежує свободи та впливає на рентабельність. На ці країни припадає 30% видобутку алмазів.



При цьому, як зазначається, будь-яке пом'якшення поетапної заборони ризикує залишити лазівки та дозволити російським діамантам потрапити до бутіків у Нью-Йорку, Лондоні та Токіо.

Прихильники санкцій заявляють, що для запровадження жорсткої заборони необхідний механізм відстеження, і що без повної участі Сполучених Штатів, на частку яких припадає 50% ринку ювелірних виробів, він не може бути ефективним. Вони звинуватили частину галузі, яка опирається таким змінам, у страху прозорості ринку.

Чому важлива сертифікація алмазів

Попередня заборона США на російські алмази виключала камені, ограновані в інших місцях, що дозволило алмазам, обробленим в Індії та проданим у таких центрах, як Дубай, потрапити на ринок США.

Заборона G7 відбулася після місяців суперечок між західними столицями.

Компанії, що видобувають алмази, такі як De Beers, індійські огранювачі та роздрібні торговці ювелірними виробами рішуче виступили проти заборони. Вони кажуть, що ці заходи погано розроблені та призведуть до збільшення бюрократії та зростання цін.

У De Beers заявили що підтримують заборону, але, на їхню думку, країни-виробники алмазів повинні сертифікувати походження алмазів на місці його видобутку.

"Можливості та ймовірність проникнення російських алмазів у законний ланцюжок поставок насправді вище, чим далі від місця видобутку", — заявили в компанії.

Бельгія ввела пілотну схему відстеження, що базується в Антверпені, в якій беруть участь близько 20 покупців діамантів, у тому числі французька люксова група LVMH.

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо повідомив що він відкритий для створення додаткових центрів сертифікації, якщо вони відповідатимуть стандартам Антверпена.

"Якщо ви реалізуєте щось, що змінює гру, це займе деякий час, щоб усунути проблеми", — додав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти двох російських осіб та трьох російських компаній. Підсанкційні особи координували військову допомогу Росії від Північної Кореї.

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