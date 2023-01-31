Средства США в Украине — в Минфине нет никаких свидетельств нецелевого использования денег

Это первое заявления в Минфине США после ряда увольнений в правительстве Украины

У Минфина США нет никаких свидетельств нецелевого использования американских средств в Украине. Однако они будут продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить надлежащие гарантии для предотвращения коррупции.

Об этом пишет Reuters.

Что сказали в США

"У нас нет никаких признаков того, что средства США в Украине были использованы не по назначению", — заявила представитель Министерства финансов Меган Аппер.

Она добавила, что в Минфине приветствуют усилия украинских властей по сотрудничеству с ними, чтобы обеспечить надлежащие гарантии, чтобы помощь США доходила до тех, кому она предназначена.

Аппер также сказала, что Министерство финансов будет продолжать тесно сотрудничать с Всемирным банком в отслеживании выплат США, "чтобы подтвердить, что они используются по назначению, а также с Украиной и другими партнерами по борьбе с коррупцией".

Напомним, недавно в Украине прокатилась волна отставок, в том числе и в Кабмине. В частности, с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры уволили Василия Лозинского.

Накануне чиновник был задержан на взятке в размере 400 тысяч долларов — НАБУ обвинило его в участии в преступной группировке по хищению бюджетных средств.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Лозинского. Он подчеркнул, что это сигнал ко всем, кто нарушает принцип справедливости.