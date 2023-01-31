Кошти США в Україні — у Мінфіні немає жодних свідчень нецільового використання грошей

Це перша заява в Мінфіні США після низки звільнень в уряді України

Мінфін США не має жодних свідчень нецільового використання американських коштів в Україні. Однак вони продовжуватимуть тісно співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.

Про це пише Reuters.

Що сказали у США

"У нас немає жодних ознак того, що кошти США в Україні були використані не за призначенням", — заявила представниця Міністерства фінансів Меган Аппер.

Вона додала, що у Мінфіні вітають зусилля української влади щодо співпраці з ними, аби забезпечити належні гарантії, щоб допомога США доходила до тих, кому вона призначена.

Аппер також сказала, що Міністерство фінансів продовжуватиме тісно співпрацювати зі Світовим банком у відстеженні виплат США, "щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням, а також з Україною та іншими партнерами для боротьби з корупцією".

Нагадаємо, нещодавно в Україні прокотилася хвиля відставок, зокрема, і в Кабміні. Зокрема, з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури звільнили Василя Лозинського.

Напередодні чиновника було затримано на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів — НАБУ звинуватило його в участі у злочинному угрупованні з розкрадання бюджетних коштів.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував звільнення Лозинського. Він наголосив, що це сигнал до усіх, хто порушує принцип справедливості.