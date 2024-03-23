США обвиняют Apple в широкой, стойкой и незаконной монополии на смартфоны

Глава Apple Тим Кук. Фото: huffpost.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Правительство США возбудило масштабное антимонопольное дело против Apple, утверждая, что технологический гигант незаконно препятствовал конкуренции, ограничивая доступ к своему программному и аппаратному обеспечению. Это дело фактически касается основных продуктов и сервисов компании, включая ее службу iMessage и службы синхронизации iPhone и Apple Watch.

Об этом пишет The Guardian.

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В иске, поданном в федеральный суд Нью-Джерси, утверждается, что Apple имеет монопольную власть на рынке смартфонов и использует свой контроль над iPhone, чтобы "вести широкую, устойчивую и незаконную политику". В жалобе говорится об "освобождении рынков смартфонов" от антиконкурентной практики Apple и утверждается, что компания препятствовала инновациям, чтобы сохранить доминирование на рынке.

"Apple сохранила свою власть не из-за своего преимущества, а из-за своего незаконного исключительного поведения. Монополии, подобные Apple, угрожают свободным и справедливым рынкам, на которых основана наша экономика", — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Как отмечается, иск Министерства юстиции США против Apple является знаковым делом, направленным против самой дорогой публичной компании в мире, и следует за множеством антимонопольных исков, направленных против крупных технологических компаний. Amazon, Apple, Meta и Google в последние годы столкнулись с расследованиями со стороны регулирующих органов как в США, так и Европе. Техногиганты обвиняют, что они консолидировали власть и одновременно незаконно подавляют конкуренцию. При этом все они могут похвастаться рыночной капитализацией, превышающей триллион долларов.

Центральным вопросом по делу является вопрос о том, является ли стратегия Apple по блокированию доступа конкурирующих компаний к различным функциям, таким как служба мгновенных сообщений iMessage и виртуальный помощник Siri, антиконкурентной практикой. В деле также будет рассмотрен вопрос, намеренно ли Apple обеспечивает легкую интеграцию своих устройств друг с другом, но не с продуктами сторонних производителей. Этот факт может быть рассмотрен как несправедливые аппаратные ограничения, блокирующие доступ конкурентов на рынок.

В жалобе Министерства юстиции утверждается, что Apple совершила ряд антиконкурентных действий, включая блокировку инновационных приложений, ограничение функциональности умных часов сторонних производителей, ограничение посторонних цифровых кошельков и подавление межплатформенного обмена сообщениями.

"Apple создает барьеры и делает чрезвычайно трудным и дорогостоящим выход за пределы экосистемы Apple как для пользователей, так и для разработчиков", — сказал Гарланд.

В жалобе утверждается, что подобная практика существует уже более десяти лет и является частью давней стратегии компании по борьбе с другими технологиями, угрожающими ее рынку.

В иске содержится требование внести некоторые изменения в деловую практику Apple и выплатить неуказанную сумму денег в качестве штрафа за противозаконные действия. Он также просит суд запретить Apple использовать положения и условия в своих контрактах для закрепления своей монополии, а также запретить компании использовать свой магазин приложений и частных API для прекращения распространения кроссплатформенных технологий.

Ответившие в Apple

Apple отвергла обвинения, которые представлены в иске. В компании заявили, что судебное разбирательство грозит основной деятельности компании.

"Этот иск ставит под угрозу то, кем мы являемся, и принципы, отличающие продукцию Apple на рынках с жесткой конкуренцией. В случае успеха это помешает нашей способности создавать технологии, которые люди ожидают от Apple, где пересекаются оборудование, программное обеспечение и услуги", — заявил представитель Apple.

Он также добавил, что это создаст опасный прецедент, который позволит правительству жестко контролировать разработку технологий для людей. По мнению представителя техногиганта, иск неправомерен с точки зрения фактов и закона, и Apple намерена активно защищаться.

Напомним, Apple оштрафовали почти на 2 миллиарда евро. Поводом для антимонопольного расследования послужила жалоба шведского сервиса Spotify.

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