Tesla скорочує виробництво автомобілів у Китаї на тлі уповільнення зростання продажів електромобілів

Ілон Маск виступає під час заходу Tesla. Фото: Getty Images

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Tesla скоротила виробництво автомобілів на своєму заводі в Китаї у п'ятницю, 22 березня. Таким чином американський виробник бореться з низьким попитом і сильною конкуренцією на ринку.

Про це пише Reuters.

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Як повідомляється, раніше в березні американська компанія наказала співробітникам свого заводу в Шанхаї знизити випуск як кросовера Model Y, так і седана Model 3.

Саме ці дві моделі, Tesla виробляє у Китаї. При цьому, як зазначають джерела видання, завод наразі працює п'ять днів на тиждень замість звичайних шести.

Нагадаємо, Airbus перехоплює клієнтів Boeing. Європейська авіабудівна компанія отримала замовлення на 65 літаків від двох ключових азійських клієнтів свого американського конкурента.

Також ми писали, що головний інтернет-форум вийшов на фондовий ринок. Компанія Reddit провела первинне розміщення своїх акцій. Компанію зареєстровано на Нью-Йоркській Фондовій Біржі.