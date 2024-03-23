США звинувачують Apple у широкій, стійкій і незаконній монополії на смартфони

Голова Apple Тім Кук. Фото: huffpost.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Уряд США порушив масштабну антимонопольну справу проти Apple, стверджуючи, що технологічний гігант незаконно перешкоджав конкуренції, обмежуючи доступ до свого програмного та апаратного забезпечення. Ця справа фактично стосується основних продуктів і сервісів компанії, включаючи її службу iMessage і служби синхронізації iPhone та Apple Watch.

Про це пише The Guardian.

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У позові, що був поданий до федерального суду Нью-Джерсі, стверджується, що Apple має монопольну владу на ринку смартфонів і використовує свій контроль над iPhone, щоб "вести широку, стійку та незаконну політику". У скарзі йдеться про "звільнення ринків смартфонів" від антиконкурентної практики Apple та стверджується, що компанія перешкоджала інноваціям, щоб зберегти домінування на ринку.

"Apple зберегла свою владу не через свою перевагу, а через свою незаконну виключну поведінку. Монополії, подібні до Apple, загрожують вільним і справедливим ринкам, на яких заснована наша економіка", — заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Як зазначається, позов Міністерства юстиції США проти Apple є знаковою справою, спрямованою проти найдорожчої публічної компанії у світі, і слідує за безліччю антимонопольних позовів, спрямованих проти великих технологічних компаній. Amazon, Apple, Meta та Google в останні роки зіткнулися з розслідуваннями з боку регулюючих органів як у США, так і в Європі. Техногігантів звинувачують, що вони консолідували владу і водночас незаконно придушують конкуренцію. При цьому усі вони можуть похвалитися ринковою капіталізацією, що перевищує трильйон доларів.

Центральним питанням у справі є питання про те, чи є стратегія Apple щодо блокування доступу конкуруючих компаній до різних функцій, таких як служба миттєвих повідомлень iMessage та віртуальний помічник Siri, антиконкурентною практикою. У справі також буде розглянуто питання, чи навмисно Apple забезпечує легку інтеграцію своїх пристроїв один з одним, але не з продуктами сторонніх виробників. Цей факт може бути розглянуто як несправедливі апаратні обмеження, що блокують доступ конкурентів на ринок.

У скарзі Міністерства юстиції стверджується, що Apple зробила низку антиконкурентних дій, включаючи блокування інноваційних додатків, обмеження функціональності розумного годинника сторонніх виробників, обмеження сторонніх цифрових гаманців та придушення міжплатформного обміну повідомленнями.

"Apple створює бар'єри та робить надзвичайно важким і дорогим вихід за межі екосистеми Apple як для користувачів, так і для розробників", — сказав Гарланд.

У скарзі стверджується, що подібна практика існує вже понад десять років і є частиною давньої стратегії компанії боротьби з іншими технологіями, які загрожують її ринку.

У позові міститься вимога внести деякі зміни до ділової практики Apple та виплатити невказану суму грошей як штраф за протизаконні дії. Він також просить суд заборонити Apple використовувати положення та умови у своїх контрактах для закріплення своєї монополії, а також заборонити компанії використовувати свій магазин додатків та приватні API для припинення поширення кросплатформових технологій.

Що відповіли в Apple

Apple відкинула звинувачення, яки представлені в позові. У компанії заявили, що судовий розгляд загрожує основній діяльності компанії.

"Цей позов ставить під загрозу те, ким ми є, та принципи, що відрізняють продукцію Apple на ринках із жорсткою конкуренцією. У разі успіху це завадить нашій здатності створювати технології, які люди очікують від Apple, де перетинаються обладнання, програмне забезпечення та послуги", — заявив представник Apple.

Він також додав, що це також створить небезпечний прецедент, що надасть уряду можливість жорстко контролювати розробку технологій для людей. На думку представника техногіганта, позов є неправомірним з погляду фактів та закону, і Apple має намір активно захищатися.

Нагадаємо, Apple оштрафували майже на 2 мільярди євро. Приводом для антимонопольного розслідування стала скарга шведського сервісу Spotify.

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