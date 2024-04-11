Соединенные Штаты ввели санкции против России, Китая и Эмиратов

Министерство торговли США. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки ввели экспортные ограничения для трех компаний из России, шести из Китая и двух из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Правительство США считает, что эти компании могут представлять угрозу национальной безопасности или внешней политике страны.

Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Соединенных Штатов Америки.

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В частности, под ограничениями среди российских компаний оказались:

НПП АО "Аэросила" (производит вспомогательные силовые установки, воздушные винты и силовые преобразователи для сверхзвуковых самолетов);

(производит вспомогательные силовые установки, воздушные винты и силовые преобразователи для сверхзвуковых самолетов); ООО "Дельта-Аэро" (ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов);

(ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов); АО "ОДК-Стар" (занимается разработкой, производством и сервисным обслуживанием комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями).

В министерстве подозревают, что вместе с китайской Shenzhen Jiasibo Technology они "в составе сети" могли закупать аэрокосмические компоненты, включая компоненты двойного назначения для применения в БПЛА, для Иранской авиастроительной промышленной компании.

"Эти компоненты применяются для разработки и производства БПЛА серии Shahed, которые использовались Ираном для нападения на нефтяные танкеры на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении Минторга США.

Управление по контролю над иностранными активами Минюста США (OFAC) внесло компании "Дельта-Аэро", "Аэросила" и АО "ОДК-Стар" в санкционный SDN-список.

Другая компания из Китая — Jiangxi Xintuo Enterprise — могла поддерживать Вооруженные силы РФ.

Компании LINKZOL (Beijing) Technology и Xi'an Like Innovative Information Technology из Китая были включены в список из-за подозрений в приобретении товаров американского происхождения для поддержки усилий Китая в военной модернизации, в частности в области военной разведки. Такую же причину указывает Министерство торговли США, вводя ограничения против принадлежащих Китаю Beijing Anwise Technology и SITONHOLY (Tianjin).

Компании из ОАЭ, Khalaj Trading LLC и Mahdi Khalaj Amirhosseini, возможно, участвовали в экспорте или попытках экспорта из США в Иран товаров, подпадающих под список коммерческого контроля.

Что еще нужно знать

Напомним, этой весной будет принят очередной – 14-й – пакет экономических санкций Европейского Союза против России. В ЕС рассуждают, что делать, чтобы РФ не обходила санкции.

Мы также писали, что правительство Японии ввело новые санкции против России в пятницу, 5 апреля. В список вошли еще 164 категории товаров, в том числе литий-ионные аккумуляторы, газовые трубы и моторная смазка для автомобилей.