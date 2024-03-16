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Стала известна дата переговоров о реструктуризации госдолга Украины

16 марта 2024 09:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стала известна дата переговоров о реструктуризации госдолга Украины
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Инвесторы, обладающие украинскими государственными облигациями на общую сумму в 20 миллиардов долларов, объединились в комитет кредиторов. Объединение нацелено на упорядочение переговоров с украинским правительством относительно реструктуризации долга.

Об этом сообщило агентство Reuters в пятницу, 15 марта.

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Ожидается, что официальная группа кредиторов начнет переговоры перед весенней сессией Международного валютного фонда, запланированной на 17 апреля в Вашингтоне. 

Эти переговоры станут первой формализованной попыткой диалога между Украиной и частными держателями облигаций после неформальных консультаций, ведущихся с осени 2023 года.

По информации источников агентства, Украинское управление по долгу инициировало процесс создания комитета, предложив некоторым инвесторам войти в его состав. Ожидается, что комитет будет состоять из восьми до 12 крупных управляющих активами компаний.

Госдолг Украины

С начала войны в Украине, госдолг страны удвоился, увеличившись на 2,758 триллиона гривен, или на 55% в долларовом эквиваленте, что составляет прирост на 51,6 миллиарда долларов. Возросший долг в основном связан с привлечением внешних льготных кредитов от Европейского Союза, правительств других стран и международных финансовых организаций.

Напомним, по данным Министерства финансов Украины, Объем совокупного государственного долга Украины достиг нового исторического рекорда, превысив 5,5 триллиона гривен, или 145,32 миллиарда долларов.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал обновленный макропрогноз на период 2024-2026 гг. В нем говорится о росте ВВП, снижении темпов инфляции и курсовой устойчивости.

госбюджет
ВВП
госдолг
деньги
Украина
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финансы

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