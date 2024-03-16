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Стала відома дата переговорів щодо реструктуризації держборгу України

16 березня 2024 09:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стала відома дата переговорів щодо реструктуризації держборгу України
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Інвестори, які мають українські державні облігації на загальну суму 20 мільярдів доларів, об'єдналися в комітет кредиторів. Об'єднання націлене на впорядкування переговорів з українським урядом щодо реструктуризації боргу.

Про це повідомило агентство Reuters у п'ятницю, 15 березня.

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Переговори щодо реструктуризації держборгу України

Очікується, що офіційна група кредиторів розпочне переговори перед весняною сесією Міжнародного валютного фонду, яка запланована на 17 квітня у Вашингтоні.

Ці переговори стануть першою формалізованою спробою діалогу між Україною та приватними власниками облігацій після неформальних консультацій, які ведуться з осені 2023 року.

За інформацією джерел агентства, Українське управління з боргу ініціювало процес створення комітету, запропонувавши деяким інвесторам увійти до його складу. Очікується, що Комітет складатиметься з восьми до 12 великих управляючих активами компаній.

Держборг України

З початку війни в Україні держборг країни подвоївся, збільшившись на 2,758 трильйона гривень, або на 55% у доларовому еквіваленті, що становить приріст на 51,6 мільярда доларів. Зростаючий борг здебільшого пов'язаний із залученням зовнішніх пільгових кредитів від Європейського Союзу, урядів інших країн та міжнародних фінансових організацій.

Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів України, обсяг сукупного державного боргу України досяг нового історичного рекорду, перевищивши 5,5 трильйона гривень, або 145,32 млрд доларів.

Раніше Національний банк України (НБУ) оприлюднив оновлений макропрогноз на період 2024-2026 років. У ньому йдеться про зростання ВВП, зниження темпів інфляції та курсової стійкості.

держбюджет
ВВП
держборг
гроші
Україна
економіка
фінанси

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