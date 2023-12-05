Стало известно, на сколько сократился украинский экспорт из-за блокады границы с Польшей

Очереди грузовиков на украинско-польской границе. Фото: Espresso

Из-за масштабной блокады украинско-польской границы экспорт государства снизился на 40%. Соответственно государственный бюджет Украины потерял более девяти миллиардов таможенных платежей.

Об этом сообщил в эфире телемарафона председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

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Даниил Гетьманцев заявил, что украинская экономика ощутила блокаду границы с Польшей. По его словам, экспорт украинских товаров сократился на 40%.

"Мы имеем на 40% уменьшение экспорта через соответствующие сухопутные пункты пропуска. Есть заявление от перевозчиков о потерях в 400 млн евро только за первые две недели этой блокады", — указал Гетманцев.

В госбюджет Украины сократились поступления таможенных платежей. Как сообщает Гетьманцев, только за ноябрь произошло непоступление в бюджет 9,3 млрд грн.

Другие страны могут ощутить удар по экономике

Он отметил, что руководство государств, где сейчас есть блокады границы, должны не допустить утери контроля над ситуацией. Гетманцев добавил, что при условии, если ситуация станет критической, это сильно ударит по экономикам этих стран тоже.

"Ослабляя Украину, они укрепляют нашего общего врага и приводят к тому, чтобы он мощнее ударил по их же экономикам. Учитывая, что блокированием занимаются маргинальные политические силы, которые точно не представляют большинство в этих странах, убежден в том, что на этом фоне не нужно играть в политику, а нужно выполнять европейский закон, разрешающий свободное движение транспортных средств по территории ЕС", — сказал председатель комитета.

Напомним, словацкое правительство продлило ограничения по ввозу агропродукции из Украины на неопределенный срок. Кроме того, список запрещенных к импорту товаров также был расширен.

Добавим, что блокада украинской границы польскими перевозчиками может привести к исчезновению некоторых продовольственных товаров в магазинах. В то же время, больше всего вреда она принесла украинским экспортерам.