Стало відомо, на скільки скоротився український експорт через блокаду кордону з Польщею

Черги з вантажівок на українсько-польському кордоні. Фото: Espresso

Через масштабну блокаду українсько-польського кордону експорт держави знизився на 40%. Відповідно державний бюджет України втратив на понад дев'ять мільярдів митних платежів.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Значно скоротився експорт через блокаду українсько-польського кордону

Данило Гетманцев заявив, що українська економіка відчула блокаду кордону з Польщею. За його словами, експорт українських товарів скоротився на 40%.

"Ми маємо на 40% зменшення експорту через відповідні сухопутні пункти пропуску. Маємо заяву від перевізників про втрати у 400 млн євро тільки за перші два тижні цієї блокади", — вказав Гетманцев.

Зазначається, що до держбюджету України скоротилися надходження митних платежів. Як повідомляє Гетманцев, лише за листопад відбулося ненадходження до бюджету 9,3 млрд грн.

Інші країни можуть відчути удар по економіці

Він наголосив, що керівництво держав, де зараз є блокади кордону, мають не допустити втрачання контролю над ситуацією. Гетманцев додав, що за умови, якщо ситуація стане критичною, це сильно вдарить по їхніх економіках теж.

"Послаблюючи Україну, вони зміцнюють нашого спільного ворога і призводять до того, щоб він потужніше вдарив по їхніх же економіках. Зважаючи на те, що блокуванням займаються маргінальні політичні сили, які точно не представляють більшість у цих країнах, переконаний у тому, що на цьому тлі не треба гратися в політику, а треба виконувати європейський закон, який дозволяє вільний рух транспортних засобів по території ЄС", — сказав голова комітету.

Нагадаємо, словацький уряд продовжив обмеження щодо ввезення агропродукції з України на невизначений термін. Крім того, список заборонених для імпорту товарів також був розширений.

Додамо, блокада українського кордону польськими перевізниками може призвести до зникнення деяких продовольчих товарів у магазинах. Водночас найбільше шкоди вона принесла українським експортерам.