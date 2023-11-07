Стало известно, сколько средств выделят на СМИ Верховной Рады в 2024 году

Верховная рада Украины. Фото: Wikipedia

На финансирование телеканала "Рада" и парламентской газеты "Голос Украины" в 2024 году планируют выделить более 198 млн. грн. Соответствующий проект постановления №10222 о смете Верховной Рады зарегистрирован в законодательном органе.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Так, финансирование телеканала "Рада" и парламентской газеты "Голос Украины" в 2024 году может составить около 200 млн грн.

Согласно проекту постановления №10222, зарегистрированному в Верховной Раде, в следующем году финансирование телеканала "Рада" и газеты "Голос Украины" обойдется госбюджету в 198,3 млн грн.

Скриншот законопроекта

Напомним, что в Комитете Верховной Рады по бюджету предоставили рекомендацию для парламента по принятию законопроекта о Государственном бюджете на 2024 год. Такое решение призвали принять во втором чтении.