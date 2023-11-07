Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Стало известно, сколько средств выделят на СМИ Верховной Рады в 2024 году arrow

Стало известно, сколько средств выделят на СМИ Верховной Рады в 2024 году

7 ноября 2023 17:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, сколько средств выделят на СМИ Верховной Рады в 2024 году
Верховная рада Украины. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На финансирование телеканала "Рада" и парламентской газеты "Голос Украины" в 2024 году планируют выделить более 198 млн. грн. Соответствующий проект постановления №10222 о смете Верховной Рады зарегистрирован в законодательном органе.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Читайте также:

Финансирование СМИ Совета в 2024 году

Так, финансирование телеканала "Рада" и парламентской газеты "Голос Украины" в 2024 году может составить около 200 млн грн.

Согласно проекту постановления №10222, зарегистрированному в Верховной Раде, в следующем году финансирование телеканала "Рада" и газеты "Голос Украины" обойдется госбюджету в 198,3 млн грн.

совет
Скриншот законопроекта

Напомним, что в Комитете Верховной Рады по бюджету предоставили рекомендацию для парламента по принятию законопроекта о Государственном бюджете на 2024 год. Такое решение призвали принять во втором чтении.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме