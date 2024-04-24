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Стало известно, сколько средств потратил госбюджет на оборону в 2023 году

24 апреля 2024 10:51
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Расходы на безопасность и оборону Украины — сколько средств направили в 2023 году
Деньги в руках. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Расходы государственного бюджета Украины в 2023 году выросли на 48,4% и составили более 4 трлн грн по сравнению с 2022-м. Около 2,65 трлн грн из этой суммы было направлено на нужды безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в отчете о выполнении госбюджета в 2023 году, опубликованном на портале Министерства финансов Украины.

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"Учитывая беспрецедентные вызовы, связанные с полномасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины, в 2023 году Правительство благодаря настойчивым усилиям обеспечило финансирование расходов на оборону, а благодаря постоянной поддержке международных партнеров — на социальную защиту и социальное обеспечение, восстановление критической инфраструктуры первоочередные расходы", — говорится в сообщении.

Сколько получил израсходованный госбюджет в 2023:

  • Доходы госбюджета составили 2,67 трлн.грн, из которых 433,9 млрд. грн. — гранты от международных партнеров.
  • Расходы госбюджета по сравнению с 2022 годом увеличились на 48,4%, до более чем 4 трлн грн, из которых расходы на нацбезопасность и оборону составили около 2,65 трлн грн.
  • Расходы на оборону и безопасность составили 40,5% ВВП Украины (в 1,7 раза больше, чем в 2022-м).
  • Расходы на преодоление последствий вооруженной агрессии, восстановление и развитие инфраструктуры составили 208,9 млрд грн (на 120,5 млрд больше, чем в 2022).
  • Выполнение дефицита госбюджета составило 20,4% ВВП по плану 31,6% ВВП.

Что еще стоит знать

Напомним, расходы государственного бюджета Украины в марте 2024 составили 268,4 млрд грн. А с начала года госбюджет потратил 693,2 млрд грн.

Кабинет министров Украины во вторник, 23 апреля, выделил более восьми миллионов гривен на строительство фортификаций. Деньги были выделены путем перераспределения расходов госбюджета.

госбюджет
Минфин
ВВП
финансовая помощь
оборонная сфера

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