Расходы на безопасность и оборону Украины — сколько средств направили в 2023 году

Стало известно, сколько средств потратил госбюджет на оборону в 2023 году
Расходы государственного бюджета Украины в 2023 году выросли на 48,4% и составили более 4 трлн грн по сравнению с 2022-м. Около 2,65 трлн грн из этой суммы было направлено на нужды безопасности и обороны Украины.
Об этом говорится в отчете о выполнении госбюджета в 2023 году, опубликованном на портале Министерства финансов Украины.
"Учитывая беспрецедентные вызовы, связанные с полномасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины, в 2023 году Правительство благодаря настойчивым усилиям обеспечило финансирование расходов на оборону, а благодаря постоянной поддержке международных партнеров — на социальную защиту и социальное обеспечение, восстановление критической инфраструктуры первоочередные расходы", — говорится в сообщении.
Сколько получил израсходованный госбюджет в 2023:
- Доходы госбюджета составили 2,67 трлн.грн, из которых 433,9 млрд. грн. — гранты от международных партнеров.
- Расходы госбюджета по сравнению с 2022 годом увеличились на 48,4%, до более чем 4 трлн грн, из которых расходы на нацбезопасность и оборону составили около 2,65 трлн грн.
- Расходы на оборону и безопасность составили 40,5% ВВП Украины (в 1,7 раза больше, чем в 2022-м).
- Расходы на преодоление последствий вооруженной агрессии, восстановление и развитие инфраструктуры составили 208,9 млрд грн (на 120,5 млрд больше, чем в 2022).
- Выполнение дефицита госбюджета составило 20,4% ВВП по плану 31,6% ВВП.
Что еще стоит знать
Напомним, расходы государственного бюджета Украины в марте 2024 составили 268,4 млрд грн. А с начала года госбюджет потратил 693,2 млрд грн.
Кабинет министров Украины во вторник, 23 апреля, выделил более восьми миллионов гривен на строительство фортификаций. Деньги были выделены путем перераспределения расходов госбюджета.
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