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Стало відомо, скільки коштів витратив держбюджет на оборону у 2023 році

24 квітня 2024 10:51
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Витрати на безпеку та оборону України — скільки коштів спрямували у 2023 році
Гроші в руках. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Видатки державного бюджету України у 2023 році зросли на 48,4% і склали понад 4 трлн грн у порівнянні з 2022-м. Близько 2,65 трлн грн з цієї суми було спрямовано на потреби безпеки та оборони України.

Про це йдеться у звіті про виконання держбюджету у 2023 році опублікуваному на порталі Міністерства фінансів України.

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"З огляду на безпрецедентні виклики, пов’язані з повномасштабною збройною агресією рф проти України, у 2023 році Уряд завдяки наполегливим зусиллям забезпечив фінансування видатків на оборону, а завдяки постійній підтримці міжнародних партнерів — на соціальний захист та соціальне забезпечення,  відновлення критичної інфраструктури та інші першочергові видатки", — йдеться у повідомленні.

Скільки отримав  витратив держбюджет у 2023:

  • Доходи держбюджету становили 2,67 трлн грн, із яких 433,9 млрд грн — гранти від міжнародних партнерів.
  • Видатки держбюджету порівняно з 2022 роком збільшилися на 48,4%, до понад 4 трлн грн, із яких видатки на нацбезпеку та оборону становили близько 2,65 трлн грн.
  • Видатки на оборону та безпеку склали 40,5% ВВП України (у 1,7 раза більше, ніж у 2022-му).
  • Видатки на подолання наслідків збройної агресії, відновлення і розвиток інфраструктури склали 208,9 млрд грн (на 120,5 млрд більше, ніж у 2022-му).
  • Виконання дефіциту держбюджету становило 20,4% ВВП за плану 31,6% ВВП.

Що ще варто знати

Нагадаємо, видатки державного бюджету України у березні 2024 року становили 268,4 млрд грн. А з початку року держбюджет витратив 693,2 млрд грн.

Кабінет міністрів України у вівторок, 23 квітня, виділив понад вісім мільйонів гривень на будівництво фортифікацій. Гроші було виділено шляхом перерозподілу видатків держбюджету.

держбюджет
Мінфін
ВВП
фінансова допомога
оборонна сфера

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