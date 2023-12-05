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Стало известно, сколько украинцы потратили на одежду, еду и технику в "Черную пятницу"

5 декабря 2023 18:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Стало известно, сколько украинцы потратили на одежду, еду и технику в "Черную пятницу"
Девушка держит в руках пакеты с покупками. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Недавно в Украине закончились распродажи на "Черную пятницу", которая длилась несколько дней. Количество покупок в магазинах разных товаров выросло на 70%. Больше всего украинцы пользовались скидками на одежду и обувь, покупая их.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE.

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По данным компании Meest ПОЧТА, количество заказов украинцев разных товаров значительно выросло во время распродаж. Информация основывается на количестве отправлений оператора, осуществленных из украинских и зарубежных интернет-магазинов.

"В этом году мы традиционно увидели рост спроса на базовые категории товаров, таких как одежда и электроника. В то же время пользователи чаще выбирали услугу бесплатной доставки, чем когда-либо. Количество заказов с этой акцией выросло почти на 70%, а без нее — на 40%. Это означает, что бесплатная доставка становится все более распространенным сервисом, и все больше покупателей ожидают увидеть ее во время шопинга", — комментируют в пресс-службе компании.

Отправка из украинских интернет-магазинов

Больше всего украинцы покупали следующие категории товаров:

  • Одежда и обувь — +250% отправлений.
  • Пищевые продукты (включая алкоголь) — +118%.
  • Мультикатегории — +95%.
  • Красота и здоровье — +79%.
  • Техника и электроника — +64%.

Средний чек в этих категориях составил:

  • Одежда и обувь — 1900 грн.
  • Пищевые продукты (включая алкоголь) – 1900 грн.
  • Мультикатегории — 1200 грн.
  • Красота и здоровье — 800 грн.
  • Техника и электроника — 3000 грн.

Отправка из международных интернет-магазинов

Из иностранных магазинов украинцы больше всего покупали:

  • Техника и электроника — +114%.
  • Товары для дома — +57%.
  • Красота и здоровье — +53%.

Средний чек в этих категориях составил:

  • Техника и электроника (включая мелкие детали) — 1150 грн.
  • Товары для дома — 2150 грн.
  • Красота и здоровье — 1700 грн.

Среди самых популярных интернет-магазинов, выбираемых украинцами, во время распродаж на "Черную пятницу" оказались iHerb, Modivo, Notino, NEXT, Answear, MAKEUP, evzuttya.com.ua, Aliexpress, Sportano, PRM, Cosibella, CCC, Reserved, Mohito, Sinsay, House, Cropp и DeeZee.

Напомним, клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" потратили несколько миллиардов гривен в день распродаж "Черной пятницы" 24 ноября 2023 года. Украинцы через торговые терминалы совершили на 22% больше покупок, чем в обычные дни.

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