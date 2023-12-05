Стало известно, сколько украинцы потратили на одежду, еду и технику в "Черную пятницу"
Недавно в Украине закончились распродажи на "Черную пятницу", которая длилась несколько дней. Количество покупок в магазинах разных товаров выросло на 70%. Больше всего украинцы пользовались скидками на одежду и обувь, покупая их.
Об этом сообщают источники Новини.LIVE.
Что покупали и сколько тратили украинцы в "Черную пятницу"
По данным компании Meest ПОЧТА, количество заказов украинцев разных товаров значительно выросло во время распродаж. Информация основывается на количестве отправлений оператора, осуществленных из украинских и зарубежных интернет-магазинов.
"В этом году мы традиционно увидели рост спроса на базовые категории товаров, таких как одежда и электроника. В то же время пользователи чаще выбирали услугу бесплатной доставки, чем когда-либо. Количество заказов с этой акцией выросло почти на 70%, а без нее — на 40%. Это означает, что бесплатная доставка становится все более распространенным сервисом, и все больше покупателей ожидают увидеть ее во время шопинга", — комментируют в пресс-службе компании.
Отправка из украинских интернет-магазинов
Больше всего украинцы покупали следующие категории товаров:
- Одежда и обувь — +250% отправлений.
- Пищевые продукты (включая алкоголь) — +118%.
- Мультикатегории — +95%.
- Красота и здоровье — +79%.
- Техника и электроника — +64%.
Средний чек в этих категориях составил:
- Одежда и обувь — 1900 грн.
- Пищевые продукты (включая алкоголь) – 1900 грн.
- Мультикатегории — 1200 грн.
- Красота и здоровье — 800 грн.
- Техника и электроника — 3000 грн.
Отправка из международных интернет-магазинов
Из иностранных магазинов украинцы больше всего покупали:
- Техника и электроника — +114%.
- Товары для дома — +57%.
- Красота и здоровье — +53%.
Средний чек в этих категориях составил:
- Техника и электроника (включая мелкие детали) — 1150 грн.
- Товары для дома — 2150 грн.
- Красота и здоровье — 1700 грн.
Среди самых популярных интернет-магазинов, выбираемых украинцами, во время распродаж на "Черную пятницу" оказались iHerb, Modivo, Notino, NEXT, Answear, MAKEUP, evzuttya.com.ua, Aliexpress, Sportano, PRM, Cosibella, CCC, Reserved, Mohito, Sinsay, House, Cropp и DeeZee.
Напомним, клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" потратили несколько миллиардов гривен в день распродаж "Черной пятницы" 24 ноября 2023 года. Украинцы через торговые терминалы совершили на 22% больше покупок, чем в обычные дни.
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