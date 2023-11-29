ПриватБанк розповів про бум покупок у день розпродажів — що купували українці

Людина за комп'ютером. Фото: Unplush

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" витратили кілька мільярдів гривень у день розпродажів "Чорної п’ятниці" 24 листопада 2023 року. Українці через торгові термінали здійснили на 22% більше покупок, ніж у звичайні дні.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Читайте також:

Результати "Чорної п'ятниці"

Як зазначається, клієнти банку здійснили близько 8 млн покупок, сплативши картками 2,5 мільярда гривень через торгові термінали.

Сумарно в тиждень розпродажів через cashless мережу ПриватБанку українці здійснили 49 млн покупок на 15,3 мільярда гривень.

Що купували клієнти ПриватБанку

Як повідомили у банку, найчастіше громадяни купували зі знижками:

одяг та взуття — 1,6 мільйона покупок на 282 мільйони гривень;

смартфони та комп'ютери — 560 тисяч покупок на 281 мільйон гривень.

Примітно також те, що кількість покупок на виплат у ПриватБанку в онлайн-магазинах — 36,7 тисячі — перевищила обсяг покупок в кредит у звичайних магазинах (34,7 тисячі).

Через сервіс ПриватБанку "Оплата частинами" у тиждень розпродажів клієнти оформили 71,5 тисячі покупок на понад 1 мільярд гривень.

Найчастіше на виплат брали смартфони, інші гаджети та побутову техніку.

Середня вартість покупки на виплат становила 14 тисяч гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські провідні фінустанови ПриватБанк та Ощадбанк готують чималі зміни до Нового року. Мають намір суттєво знизити відсотки за кредитами.

Також ми писали, що Ощадбанк запровадив інноваційну послугу поповнення банківських карток через власну POS-термінальну мережу на касах в магазинах.

Ще ПриватБанк запустив новий сервіс, що стосується страхування. Він дозволить керувати страховками через мобільний застосунок або вебверсію "Приват24".