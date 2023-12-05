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Стало відомо, скільки українці витратили на одяг, їжу та техніку у "Чорну п’ятницю"

5 грудня 2023 18:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Стало відомо, скільки українці витратили на одяг, їжу та техніку у "Чорну п’ятницю"
Дівчина тримає в руках пакети з покупками. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Нещодавно в Україні закінчилися розпродажі в "Чорну п'ятницю", що тривала впродовж декількох днів. Кількість покупок у магазинах різних товарів зросли на 70%. Найбільше українці користувалися знижками на одяг та взуття, купуючи їх.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.

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Що купували та скільки витрачали українці у "Чорну п'ятницю"

За даними компанії Meest ПОШТА, кількість замовлень українців різних товарів значно зросла під час розпродажів. Інформація ґрунтується на кількості відправлень оператора, здійснених з українських та іноземних інтернет-магазинів.

"Цього року ми традиційно побачили зростання попиту на базові категорії товарів, як-от одяг та електроніка. Водночас у цей сезон користувачі частіше обирали послугу безкоштовної доставки, ніж будь-коли. Кількість замовлень з цією акцією зросли майже на 70%, а без неї — на 40%. Це означає, що безкоштовна доставка стає дедалі поширенішим сервісом, і все більше покупців очікують побачити її під час шопінгу", — коментують у пресслужбі компанії. 

Відправлення з українських інтернет-магазинів

Найбільше українці купували такі категорії товарів:

  • Одяг та взуття — +250% відправлень.
  • Харчові продукти (включно з алкоголем) — +118%.
  • Мультикатегорії — +95%.
  • Краса та здоров’я — +79%.
  • Техніка та електроніка — +64%.

Середній чек у цих категоріях склав:

  • Одяг та взуття — 1900 грн.
  • Харчові продукти (включно з алкоголем) — 1900 грн.
  • Мультикатегорії — 1200 грн.
  • Краса та здоров’я — 800 грн.
  • Техніка та електроніка — 3000 грн.

Відправлення з міжнародних інтернет-магазинів

З іноземних магазинів українці найбільше купували:

  • Техніка та електроніка — +114%.
  • Товари для дому — +57%.
  • Краса та здоров’я — +53%.

Середній чек у цих категоріях склав:

  • Техніка та електроніка (включно з дрібними деталями) — 1150 грн.
  • Товари для дому — 2150 грн.
  • Краса та здоров’я — 1700 грн.

Серед найпопулярніших інтернет-магазинів, що обирали українці, під час розпродажів на "Чорну п'ятницю" виявилися іHerb, Modivo, Notino, NEXT, Answear, MAKEUP, evzuttya.com.ua, Aliexpress, Sportano, PRM, Cosibella, CCC, Reserved, Mohito, Sinsay, House, Cropp та DeeZee. 

Нагадаємо, клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" витратили кілька мільярдів гривень у день розпродажів "Чорної п’ятниці" 24 листопада 2023 року. Українці через торгові термінали здійснили на 22% більше покупок, ніж у звичайні дні.

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