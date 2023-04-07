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Старые олигархи в Украине исчезли, но Запад боится появления новых, — СМИ

7 апреля 2023 07:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Классические украинские олигархи из-за войны потеряли активы и политическое влияние
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Западные страны опасаются возникновения в Украине нового олигархического класса. Поэтому они требуют от украинских властей продолжения реформ и борьбы с коррупцией.

Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте информационного агентства Bloomberg.

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В Украине из-за войны уменьшилось или вообще исчезло влияние старых олигархов.

Они потеряли активы и политические рычаги.

"Правительство фактически взяло под полный контроль крупные госкомпании, в частности Укрнафту и Укртатнафту, которые ранее были в сфере интересов Игоря Коломойского", — напомнили авторы статьи.

Но Запад опасается, что в Украине после войны возникнет новый олигархический класс, который будет тормозить поступление иностранных инвестиций и демонополизацию рынка.

Запад требует реформ

Издание, ссылаясь на неназванного европейского дипломата, отмечает, что Запад требует от действующих украинских властей возобновить процесс реформирования страны.

Кроме того, на Западе ждут Украины усиление борьбы с коррупцией.

"Украина до сих пор испытывает проблемы с очисткой судебной и налоговой систем, а также с диджитализацией государственных процессов, которая имеет целью обеспечить прозрачность. Поэтому будущее Украины снова может испортить коррупция", — отмечают в Bloomberg.

Напомним, что в 2022 году было зафиксировано 29 значительных реформ. Наибольший прогресс был зафиксирован в девяти направлениях: регулирование бизнеса, социальная политика и рынок труда, медицина, финансы, правоохранительная и судебная системы, государственное управление, налоговая система, образование, противодействие российской агрессии.

Фото: "РБК-Украина"

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