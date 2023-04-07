Старі олігархи в Україні зникли, але Захід боїться появи нових, — ЗМІ

Класичні українські олігархи через війну втратили активи і політичний вплив

Західні країни побоюються виникнення в Україні нового олігархічного класу. Тому вони вимагають від української влади продовження реформ та боротьби з корупцією.

Про це йдеться у статті, опублікованій на сайті інформаційного агентства Bloomberg.

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В Україні через війну зменшився чи взагалі зник вплив старих олігархів.

Вони втратили активи і політичні важелі.

"Уряд фактично взяв під повний контроль великі держкомпанії, зокрема Укрнафту та Укртатнафту, які раніше були у сфері інтересів Ігоря Коломойського", — нагадали автори статті.

Але Захід побоюється, що в Україні після війни виникне новий олігархічний клас, який буде гальмувати надходження закордонних інвестицій та демонополізацію ринку.

Захід вимагає реформ

Видання, посилаючись на неназваного європейського дипломата, зазначає, що Захід вимагає від чинної української влади відновити процес реформування країни.

Крім того, на Заході чекають від України посилення боротьби з корупцією.

"Україна досі має проблеми з очищенням судової та податкової систем, а також з діджиталізацією державних процесів, яка має на меті забезпечити прозорість. Через це майбутнє України знову може зіпсувати корупція", — наголошують у Bloomberg.

Нагадаємо, що у 2022 році було зафіксовано 29 значних реформ. Найбільший прогрес зафіксувано у дев’яти напрямах: регулювання бізнесу, соціальна політика і ринок праці, медицина, фінанси, правоохоронна і судова системи, державне управління, податкова система, освіта, протидія російській агресії.

Фото: "РБК-Україна"