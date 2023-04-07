Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Старі олігархи в Україні зникли, але Захід боїться появи нових, — ЗМІ arrow

Старі олігархи в Україні зникли, але Захід боїться появи нових, — ЗМІ

7 квітня 2023 07:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Класичні українські олігархи через війну втратили активи і політичний вплив
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Західні країни побоюються виникнення в Україні нового олігархічного класу. Тому вони вимагають від української влади продовження реформ та боротьби з корупцією.

Про це йдеться у статті, опублікованій на сайті інформаційного агентства Bloomberg.

Читайте також:

Нові олігархи на зміну старим

В Україні через війну зменшився чи взагалі зник вплив старих олігархів.

Вони втратили активи і політичні важелі. 

"Уряд фактично взяв під повний контроль великі держкомпанії, зокрема Укрнафту та Укртатнафту, які раніше були у сфері інтересів Ігоря Коломойського", — нагадали автори статті.

Але Захід побоюється, що в Україні після війни виникне новий олігархічний клас, який буде гальмувати надходження закордонних інвестицій та демонополізацію ринку.

Захід вимагає реформ

Видання, посилаючись на неназваного європейського дипломата, зазначає, що Захід вимагає від чинної української влади відновити процес реформування країни.

Крім того, на Заході чекають від України посилення боротьби з корупцією.

"Україна досі має проблеми з очищенням судової та податкової систем, а також з діджиталізацією державних процесів, яка має на меті забезпечити прозорість. Через це майбутнє України знову може зіпсувати корупція", — наголошують у Bloomberg.

Нагадаємо, що у 2022 році було зафіксовано 29 значних реформ. Найбільший прогрес зафіксувано у дев’яти напрямах: регулювання бізнесу, соціальна політика і ринок праці, медицина, фінанси, правоохоронна і судова системи, державне управління, податкова система, освіта, протидія російській агресії.

Фото: "РБК-Україна"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB