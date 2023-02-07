Нафтогаз предупредил потребителей двух областей о важных изменениях в оплате за газ — кого коснется

В компании объяснили, куда потребителям передавать показатели

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" опубликовали важную информацию об изменениях, касающихся жителей двух областей. Речь идет о Харьковской и Днепропетровской области.

Какие изменения были введены

Так, по официальной информации, абоненты Харьковгаза и Днепрогаза переходят в группу НАК Нафтогаз Украины, поэтому другие сервисы учета и оплаты использованного газа для абонентов указанных компаний не будут работать. Их будет предоставлять только Нафтогаз.

"В связи с переходом АО "Харьковгаз" и АО "Днепрогаз" в группу НАК "Нафтогаз Украины" сервисы учета и оплаты использованного газа для абонентов этих компаний будут предоставляться ГК "Нафтогаз Украины", — говорится на официальном сайте ведомства.

Куда потребители должны отправлять показатели

Известно, что нововведение вступило в силу 23 января. Сервисы учета газа для абонентов Днепрогаза и Харьковгаза не работают. В том числе и сервис 104.ua.

В дальнейшем сервисы учета и оплаты использованного газа для абонентов этих компаний будет предоставлять "Нефтегаз". Потребителям этих областей советуют предоставлять показатели с помощью онлайн-сервисов "Нафтогаза" и затем оплачивать платежи за газ.

Это можно сделать в личном кабинете gas.ua или в чате GASUA в Viber, Telegram и мессенджер Facebook.

Также можно теперь передавать показатели с помощью IVR меню, позвонив в контакт-центр по номерам:

0663002888;

0983002888;

0933002888.

Что будет с переплатой за распределение газа

В компании также заверили украинцев, что переплата за распределение газа сохраняется на лицевом счете потребителя и нет причин беспокоиться о заранее внесенных деньгах.

Напомним, мы писали, что украинское правительство может пересмотреть тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Предполагается, что это произойдет по завершении этого отопительного сезона.

Ранее в газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" объяснили, как правильно передавать данные газовых счетчиков, чтобы их засчитали облгазы. Ранее клиенты жаловались на последние за завышенные цены вдвое.