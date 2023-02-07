Нафтогаз попередив споживачів двох областей про важливі зміни в оплаті за газ — кого торкнеться

Стосується споживачів двох областей: Нафтогаз пояснив, як передавати показники за новими правилами
У газопостачальній компанії Нафтогаз України опублікували важливу інформацію про зміни, які стосуватимуться жителів двох областей. Йдеться про Харківську та Дніпропетровську області.
Які зміни було впроваджено
Так за офіційною інформацією, абоненти Харківгазу та Дніпрогазу переходять до групи НАК Нафтогаз України, тож інші сервіси обліку й оплати використаного газу для абонентів зазначених компаній не працюватимуть. Їх надаватиме лише Нафтогаз.
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"У зв'язку з переходом АТ "Харківгаз" та АТ "Дніпрогаз" до групи НАК "Нафтогаз України" сервіси обліку та оплати використаного газу для абонентів цих компаній надаватимуться ГК "Нафтогаз України", — йдеться на офіційному сайті відомства.
Куди споживачі мають надавати показники
Відомо, що нововведення набуло чинності з 23 січня. Наразі сервіси обліку газу для абонентів Дніпрогазу та Харківгазу не працюють. Зокрема, й сервіс 104.ua.
Надалі сервіси обліку та оплати використаного газу для абонентів цих компаній надаватиме "Нафтогаз". Споживачам цих областей радять надавати показники за допомогою онлайн-сервісів Нафтогазу і потім оплачувати платіжки за газ.
Це можна зробити в особистому кабінеті gas.ua або у чат-боті GASUA у Viber, Telegram і месенджер Facebook.
Також можна тепер передавати показники за допомогою IVR меню, зателефонувавши до контакт-центру за номерами:
- 0663002888;
- 0983002888;
- 0933002888.
Що буде з переплатою за розподіл газу
У компанії також запевнили українців, що переплата за розподіл газу зберігається на особовому рахунку споживача і немає причин турбуватися про заздалегідь внесені гроші.
Нагадаємо, ми писали, що український уряд може переглянути тарифи на житлово-комунальні послуги. Передбачається, що це станеться після завершення цього опалювального сезону.
Раніше у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили, як правильно передавати дані газових лічильників, щоб їх зарахували облгази. Раніше клієнти скаржилися на останніх за завищені ціни удвічі.