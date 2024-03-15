Переселенцы получат субсидии на аренду жилья — в Минсоцполитики рассказали детали

Женщина в приюте для беженцев. Фото: Markus Schreiber/AP

Министерство социальной политики разработало новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) — субсидию на аренду жилья. Реализовать пилотный проект планируется в течение двух лет.

Об этом сообщает прессслужба Минсоцполитики.

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Особенности назначения субсидии

В сообщении говорится, что размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды в определенном регионе или населенном пункте страны. Ведь цена на аренду в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом населенном пункте существенно отличается.

По данным исследования, которое по заказу министерства провела аналитическая компания CEDOS при поддержке Совета Европы, цены на жилье в Киеве на 22% выше среднего по стране, в Закарпатье — выше в 2,5 раза, а в Николаеве — ниже на 30-35%. Самые низкие цены в Черниговском, Сумском, Харьковском и Херсонском регионах.

Кроме того, размер субсидии будет зависеть от:

количества лиц в семье, арендующей жилье;

доходов домохозяйства;

способности оплачивать счета за аренду без помощи других.

Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия.

Когда можно воспользоваться субсидией

Министерство социальной политики планирует реализовать этот пилотный проект в течение двух лет.

На первом этапе введение субсидии в аренду планируется для внутренне перемещенных лиц. В дальнейшем этот инструмент поддержки могут применяться и в отношении других граждан, нуждающихся в такой помощи.

В настоящее время он находится на стадии согласования в правительстве и с заинтересованными органами власти. Ожидается, что после утверждения соответствующего решения Кабмина уже с июня переселенцы смогут воспользоваться субсидией на аренду жилья ВПЛ.

"Сейчас проект решения о такой помощи соглашается внутри правительства. Ожидаем, что после утверждения решения правительства уже с июня ВПО смогут воспользоваться новым инструментом поддержки", — говорится в сообщении.

Что еще нужно знать

Напомним, с марта 2024 года помощь на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) потеряли граждане, не относящиеся к категории наиболее уязвимых. Однако в Министерстве социальной политики предлагают изменить правила, расширив список таких лиц.

Мы также сообщали, что внутренне перемещенные лица, находящиеся в районах боевых действий и получающие пенсию, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку от ООН. Известно, при каких условиях пенсионерам доступна такая помощь.