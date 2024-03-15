Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Субсидия на аренду жилья – в Украине разработали новый инструмент поддержки ВПО arrow

Субсидия на аренду жилья – в Украине разработали новый инструмент поддержки ВПО

15 марта 2024 13:48
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Переселенцы получат субсидии на аренду жилья — в Минсоцполитики рассказали детали
Женщина в приюте для беженцев. Фото: Markus Schreiber/AP
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Министерство социальной политики разработало новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) — субсидию на аренду жилья. Реализовать пилотный проект планируется в течение двух лет.

Об этом сообщает прессслужба Минсоцполитики.

Читайте также:

Особенности назначения субсидии

В сообщении говорится, что размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды в определенном регионе или населенном пункте страны. Ведь цена на аренду в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом населенном пункте существенно отличается.

По данным исследования, которое по заказу министерства провела аналитическая компания CEDOS при поддержке Совета Европы, цены на жилье в Киеве на 22% выше среднего по стране, в Закарпатье — выше в 2,5 раза, а в Николаеве — ниже на 30-35%. Самые низкие цены в Черниговском, Сумском, Харьковском и Херсонском регионах.

Кроме того, размер субсидии будет зависеть от:

  • количества лиц в семье, арендующей жилье;
  • доходов домохозяйства;
  • способности оплачивать счета за аренду без помощи других.

Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия.

Когда можно воспользоваться субсидией

Министерство социальной политики планирует реализовать этот пилотный проект в течение двух лет.

На первом этапе введение субсидии в аренду планируется для внутренне перемещенных лиц. В дальнейшем этот инструмент поддержки могут применяться и в отношении других граждан, нуждающихся в такой помощи.

В настоящее время он находится на стадии согласования в правительстве и с заинтересованными органами власти. Ожидается, что после утверждения соответствующего решения Кабмина уже с июня переселенцы смогут воспользоваться субсидией на аренду жилья ВПЛ.

"Сейчас проект решения о такой помощи соглашается внутри правительства. Ожидаем, что после утверждения решения правительства уже с июня ВПО смогут воспользоваться новым инструментом поддержки", — говорится в сообщении.

Что еще нужно знать

Напомним, с марта 2024 года помощь на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) потеряли граждане, не относящиеся к категории наиболее уязвимых. Однако в Министерстве социальной политики предлагают изменить правила, расширив список таких лиц.

Мы также сообщали, что внутренне перемещенные лица, находящиеся в районах боевых действий и получающие пенсию, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку от ООН. Известно, при каких условиях пенсионерам доступна такая помощь.

субсидии
Минсоцполитики
переселенцы
ВПЛ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше