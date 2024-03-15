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Субсидія на оренду житла — в Україні розробили новий інструмент підтримки ВПО

15 березня 2024 13:48
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Переселенці отримають субсидії на оренду житла — у Мінсоцполітики розповіли деталі
Жінка у притулку для біженців. Фото: Markus Schreiber/AP
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — субсидію на оренду житла. Реалізувати пілотний проєкт планують упродовж двох років.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

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Особливості призначення субсидії

У повідомленні сказано, що розмір субсидії буде залежати від вартості оренди у певному регіоні або населеному пункті країни. Адже ціна на оренду у Києві, Миколаєві, на Закарпатті або у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється.

За даними дослідження, яке на замовлення міністерства провела аналітична компанія CEDOS за підтримки Ради Європи, ціни на житло в Києві на 22% вищі за середні по країні, у Закарпатті — вищі у 2,5 разу, а у Миколаєві — нижчі на 30-35%. Найнижчі ціни в Чернігівському, Сумському, Харківському та Херсонському регіоні.

Крім того, розмір субсидії залежатиме від:

  • кількості осіб у родині, яка орендує житло;
  • доходів домогосподарства;
  • спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно.

Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія.

Коли можна скористатися субсидією

Міністерство соціальної політики планує реалізувати цей пілотний проєкт протягом двох років.

На першому етапі запровадження субсидії на оренду планується для внутрішньо переміщених осіб. Надалі цей інструмент підтримки можуть застосувати і щодо інших громадян, які потребуватимуть такої допомоги.

Наразі він на стадії погодження в уряді та із зацікавленими органами влади. Очікується, що після затвердження відповідного рішення Кабміну, вже з червня переселенці зможуть скористатися субсидією на оренду житла ВПО.

"Зараз проєкт рішення про таку допомогу погоджується в середині уряду. Очікуємо, що після затвердження рішення уряду вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки", — йдеться в повідомлені.

Що ще треба знати

Нагадаємо, з березня 2024 року допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) втратили громадяни, які не належать до категорії найбільш вразливих. Однак у Міністерстві соціальної політики пропонують змінити правила, розширивши перелік таких осіб.

Ми також повідомляли, що внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перебувають у районах бойових дій та отримують пенсію, мають можливість одержати додаткову фінансову підтримку від ООН. Відомо, за яких умов пенсіонерам доступна така допомога.

субсидії
Мінсоцполітики
переселенці
ВПО

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