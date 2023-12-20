Субсидии на площадь жилья сверх нормы — кто имеет право получить

Пенсионеры за подсчетами. Фото: Leszek Glasner

Граждане Украины, не имеющие возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.

Кто имеет право на субсидию на площадь жилья сверх нормы, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Категории граждан, имеющих право на субсидию

Субсидия нетрудоспособным лицам, не работающим и проживающим сами, может быть назначена на площадь, превышающую установленную социальную норму жилья, если это указано в заявлении.

В эту категорию входят нетрудоспособные лица, проживающие сами, и имеющие право на жилищную субсидию на сверхнормативную площадь жилья, если они не достигли совершеннолетия или получают пенсию по возрасту, по выслуге лет, из-за потери кормильца или по инвалидности. Также в эту категорию входят граждане, получающие государственную социальную помощь по инвалидности или временную государственную социальную помощь.

Информация о принадлежности членов домохозяйства к вышеупомянутым категориям лиц указывается в декларации о доходах и расходах лиц, подавших заявление о назначении жилищной субсидии.

Как назначаются субсидии на площадь жилья сверх нормы

Сверхнормативная площадь жилья рассчитывается как 30% от социальной нормы жилья для домохозяйства. Например, на одно лицо — 63,53 м2, на двоих — 81,27 м2, на троих — 99 м2.

Субсидии назначаются в рамках социальных норм жилья, установленных постановлением правительства от 06.08.2014 №409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания".

Назначение субсидии на площадь жилья сверх нормы может быть пересмотрено при изменении состава лиц, трудоустройстве или изменении источников доходов. Получатель обязан сообщить о таких изменениях в течение 30 календарных дней. Для семей, получавших субсидию на площадь жилья сверх нормы в неотапливаемый период, это право сохраняется автоматически при расчете субсидии на отопительный период, и дополнительная заявка не требуется.

Напомним, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).