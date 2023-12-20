Субсидии на площадь жилья сверх нормы — кто имеет право получить
Граждане Украины, не имеющие возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.
Кто имеет право на субсидию на площадь жилья сверх нормы, объяснили в Пенсионном фонде Украины.
Категории граждан, имеющих право на субсидию
Субсидия нетрудоспособным лицам, не работающим и проживающим сами, может быть назначена на площадь, превышающую установленную социальную норму жилья, если это указано в заявлении.
В эту категорию входят нетрудоспособные лица, проживающие сами, и имеющие право на жилищную субсидию на сверхнормативную площадь жилья, если они не достигли совершеннолетия или получают пенсию по возрасту, по выслуге лет, из-за потери кормильца или по инвалидности. Также в эту категорию входят граждане, получающие государственную социальную помощь по инвалидности или временную государственную социальную помощь.
Информация о принадлежности членов домохозяйства к вышеупомянутым категориям лиц указывается в декларации о доходах и расходах лиц, подавших заявление о назначении жилищной субсидии.
Как назначаются субсидии на площадь жилья сверх нормы
Сверхнормативная площадь жилья рассчитывается как 30% от социальной нормы жилья для домохозяйства. Например, на одно лицо — 63,53 м2, на двоих — 81,27 м2, на троих — 99 м2.
Субсидии назначаются в рамках социальных норм жилья, установленных постановлением правительства от 06.08.2014 №409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания".
Назначение субсидии на площадь жилья сверх нормы может быть пересмотрено при изменении состава лиц, трудоустройстве или изменении источников доходов. Получатель обязан сообщить о таких изменениях в течение 30 календарных дней. Для семей, получавших субсидию на площадь жилья сверх нормы в неотапливаемый период, это право сохраняется автоматически при расчете субсидии на отопительный период, и дополнительная заявка не требуется.
Напомним, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
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