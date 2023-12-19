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Субсидії в Україні — як отримати та які документи потрібні для оформлення

19 грудня 2023 07:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Субсидії в Україні — як отримати та які документи потрібні для оформлення
Пара літнього віку. Фото: Freepik
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українці, які не мають достатньо коштів для самостійної оплати житлово-комунальних послуг, можуть звернутися за отриманням субсидії від держави.

Хто має право на її призначення та які документи для цього потрібні, розповіли в "УНІАН"

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В Україні субсидія надається сім'ям, які витрачають на оплату житлово-комунальних послуг понад 15% від загального сімейного доходу. Рішення про призначення субсидії (або про відмову) приймає Пенсійний фонд, враховуючи всі нюанси і сімейні обставини.

Як звернутися за отриманням субсидії

Заяви на призначення субсидії можна подавати в органи Пенсійного фонду особисто або онлайн протягом будь-якого місяця року. Субсидія призначається на кожного члена сім'ї, на чиє ім'я оформлені комунальні платежі.

Додаткові умови отримання субсидії

Субсидію можна оформити за місцем прописки або фактичного проживання, в тому числі при оренді житла без офіційного договору про оренду. Перерахунок субсидії проводиться двічі на рік — 1 жовтня (на опалювальний сезон) і 1 травня (на неопалювальний сезон).

Необхідні документи для отримання субсидії

Документи на субсидію можна подавати особисто у відділенні Пенсійного фонду або онлайн на порталі "Дія". 

Для здійснення процедури отримання субсидії, необхідно представити такі документи:

  • Заяву про призначення субсидії.
  • Паспортні дані всіх членів сім'ї.
  • Довідку про доходи всіх членів сім'ї.
  • Номери особових рахунків.
  • Копію договору про реструктуризацію боргу з оплати послуг ЖКГ.
  • Орендний договір (для мешканців орендованого житла) або право власності на житло.
  • Довідку ВПО (для переселенців).
  • Документи про характеристики житлового приміщення.
  • Документи про прописку кожного члена сім'ї.

Рішення про призначення субсидії приймається протягом 30 днів, і у разі відмови можна подати заяву повторно.

Нагадаємо, в Україні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати житлово-комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).

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