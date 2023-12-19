Субсидії в Україні — як отримати та які документи потрібні для оформлення
Українці, які не мають достатньо коштів для самостійної оплати житлово-комунальних послуг, можуть звернутися за отриманням субсидії від держави.
Хто має право на її призначення та які документи для цього потрібні, розповіли в "УНІАН".
Хто може скористатися житловою субсидією
В Україні субсидія надається сім'ям, які витрачають на оплату житлово-комунальних послуг понад 15% від загального сімейного доходу. Рішення про призначення субсидії (або про відмову) приймає Пенсійний фонд, враховуючи всі нюанси і сімейні обставини.
Як звернутися за отриманням субсидії
Заяви на призначення субсидії можна подавати в органи Пенсійного фонду особисто або онлайн протягом будь-якого місяця року. Субсидія призначається на кожного члена сім'ї, на чиє ім'я оформлені комунальні платежі.
Додаткові умови отримання субсидії
Субсидію можна оформити за місцем прописки або фактичного проживання, в тому числі при оренді житла без офіційного договору про оренду. Перерахунок субсидії проводиться двічі на рік — 1 жовтня (на опалювальний сезон) і 1 травня (на неопалювальний сезон).
Необхідні документи для отримання субсидії
Документи на субсидію можна подавати особисто у відділенні Пенсійного фонду або онлайн на порталі "Дія".
Для здійснення процедури отримання субсидії, необхідно представити такі документи:
- Заяву про призначення субсидії.
- Паспортні дані всіх членів сім'ї.
- Довідку про доходи всіх членів сім'ї.
- Номери особових рахунків.
- Копію договору про реструктуризацію боргу з оплати послуг ЖКГ.
- Орендний договір (для мешканців орендованого житла) або право власності на житло.
- Довідку ВПО (для переселенців).
- Документи про характеристики житлового приміщення.
- Документи про прописку кожного члена сім'ї.
Рішення про призначення субсидії приймається протягом 30 днів, і у разі відмови можна подати заяву повторно.
Нагадаємо, в Україні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати житлово-комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).
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