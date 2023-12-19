Субсидії в Україні — як отримати та які документи потрібні для оформлення

Пара літнього віку. Фото: Freepik

Українці, які не мають достатньо коштів для самостійної оплати житлово-комунальних послуг, можуть звернутися за отриманням субсидії від держави.

Хто має право на її призначення та які документи для цього потрібні, розповіли в "УНІАН".

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В Україні субсидія надається сім'ям, які витрачають на оплату житлово-комунальних послуг понад 15% від загального сімейного доходу. Рішення про призначення субсидії (або про відмову) приймає Пенсійний фонд, враховуючи всі нюанси і сімейні обставини.

Як звернутися за отриманням субсидії

Заяви на призначення субсидії можна подавати в органи Пенсійного фонду особисто або онлайн протягом будь-якого місяця року. Субсидія призначається на кожного члена сім'ї, на чиє ім'я оформлені комунальні платежі.

Додаткові умови отримання субсидії

Субсидію можна оформити за місцем прописки або фактичного проживання, в тому числі при оренді житла без офіційного договору про оренду. Перерахунок субсидії проводиться двічі на рік — 1 жовтня (на опалювальний сезон) і 1 травня (на неопалювальний сезон).

Необхідні документи для отримання субсидії

Документи на субсидію можна подавати особисто у відділенні Пенсійного фонду або онлайн на порталі "Дія".

Для здійснення процедури отримання субсидії, необхідно представити такі документи:

Заяву про призначення субсидії.

Паспортні дані всіх членів сім'ї.

Довідку про доходи всіх членів сім'ї.

Номери особових рахунків.

Копію договору про реструктуризацію боргу з оплати послуг ЖКГ.

Орендний договір (для мешканців орендованого житла) або право власності на житло.

Довідку ВПО (для переселенців).

Документи про характеристики житлового приміщення.

Документи про прописку кожного члена сім'ї.

Рішення про призначення субсидії приймається протягом 30 днів, і у разі відмови можна подати заяву повторно.

Нагадаємо, в Україні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати житлово-комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).