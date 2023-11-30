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Субсидии в Украине — повлияет ли на размер пособие на оздоровление

30 ноября 2023 07:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Жилищные субсидии — влияет ли на размер пособие на оздоровление
Платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о некоторых особенностях расчета совокупного дохода домохозяйства во время назначения жилищной субсидии. Известно, рассматривают ли как доход одноразовую материальную помощь на оздоровление.

Об этом говорится в материалах фонда.

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Как отмечают в ПФУ, помощь, компенсацию, оказываемую в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и одноразовой и полученной в течение одного календарного года, не учитывают до среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Это предусмотрено пунктом 7 порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного правительственным постановлением №632 от 22.07.2020 года.

Как рассчитывают размер субсидии

По данным фонда, формула расчета жилищной субсидии следующая: среднемесячный доход домохозяйства делят на количество зарегистрированных в помещении лиц и определяют среднемесячный доход на одного человека.

Этот доход нужно разделить на прожиточный минимум, разделить на базовый коэффициент два и умножить на 15%. Результат будет процентом от среднемесячного общего дохода.

Для расчета помощи на отопительный период доходы учитывают за I-II кварталы года.

Больше о субсидиях

Напомним, Пенсионный фонд объяснил, имеют ли право на субсидию пенсионеры с безработной дочерью матерью-одиночкой.

Также следует помнить, что одним из самых удобных и легких способов оформить субсидию является приложение "Дія". Таким образом, вам даже не нужно выходить из дома и стоять в очереди.

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