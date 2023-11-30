Житлові субсидії — чи впливає на розмір допомога на оздоровлення

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про деякі особливості обрахунку сукупного доходу домогосподарства під час призначення житлової субсидії. Відомо, чи розглядають як дохід одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення.

Про це йдеться у матеріалах фонду.

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Як зазначають у ПФУ, допомогу, компенсацію, яку надають відповідно до законодавства чи за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності і є одноразовою та отриману протягом одного календарного року, не враховують до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Це передбачено пунктом 7 порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу родини (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого урядовою постановою №632 від 22.07.2020 року.

Як розраховують розмір субсидії

За даними фонду, формула розрахунку житлової субсидії наступна: середньомісячний дохід домогосподарства ділять на кількість зареєстрованих у приміщенні осіб і визначають середньомісячний дохід на одну особу.

Цей дохід потрібно поділити на прожитковий мінімум, поділити на базовий коефіцієнт два і множать на 15%. Результат буде відсотком від середньомісячного загального доходу.

Для здійснення розрахунку допомоги на опалювальний період доходи враховують за І-ІІ квартали року.

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Нагадаємо, Пенсійний фонд пояснив, чи мають право на субсидію пенсіонери з безробітною дочкою матір’ю-одиначкою

Також варто пам’ятати, що одним з найзручніших та найлегших способів оформити субсидію є застосунок "Дія". Таким чином, вам навіть не потрібно виходити з дому та стояти в чергах.