Субсидії в Україні — які зміни чекають з 1 грудня

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У грудні поточного року українці можуть отримати житлові субсидії, розмір яких буде більший через опалювальний сезон. Також уряд суттєво збільшив обсяг грошової допомоги на купівлю дров та вугілля.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду.

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Розмір субсидії у грудні

Відповідно до рішення Кабінету міністрів, субсидію громадянам призначають, якщо витрати на комунальні послуги більші за 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Щодо розміру виплат, то якщо влітку через неопалювальний сезон українці отримували 350-400 грн, то в опалювальний сезон значно більше — приблизно 1,7 тис. — 1,8 тис. грн.

Субсидії й пільги на тверде паливо

На зимовий сезон 2023−2024 нормативи опалення уряд підвищив учетверо і будуть такі для субсидії:

на вугілля — 2,23 тонни;

на дрова — 7,41 тонни.

Було враховано зростання вартості вугілля та дров, тому тепер субсидії та пільги покриватимуть більшу частину грошових витрат на купівлю твердого палива.

Розмір допомоги розраховують в індивідуальному порядку для кожної родини залежно від доходів. Цьогоріч для визначення розміру субсидії на побутове паливо нема потреби звертатися спеціально в органи ПФУ.

Якщо вже призначена субсидія на купівлю пічного палива, нову допомогу перерахують автоматично. Загалом можна отримати близько 16 тис. грн компенсації.

Кому необхідно подавати заяву на субсидії

Деякі категорії українців зможуть отримати субсидію на опалювальний період 2023−2024 років включно за новим зверненням. А саме:

ті, хто подавав заяву на припинення субсидії та користувався пільгою на оплату ЖКП, а на опалювальний період планують отримати субсидію;

ті, у кого сталися зміни у складі зареєстрованих осіб, або якісь зміни соціального стану.

Які доходи будуть враховувати під час розрахунку субсидії

Для здійснення розрахунку субсидії на опалювальний період доходи враховуватимуть за І — ІІ квартали 2023 року згідно з нормами Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу родини для всіх видів соціальної допомоги, який затверджений постановою уряду № 632. від 22.07.2020.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто може звертатися за призначенням субсидії на оплату комунальних послуг неопалювальний період 2023—2024. Таке право мають кілька категорій громадян.

Також ми писали, держава готова субсидувати громадян, які самостійно не можуть оплачувати житлово-комунальні послуги під час опалювального сезону через низькі доходи. Однак, допомога передбачена тільки сумлінним платникам на спожиті послуги.