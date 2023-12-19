Субсидии в Украине — как получить и какие документы нужны для оформления
Украинцы, не имеющие достаточно средств для самостоятельной оплаты жилищно-коммунальных услуг, могут обратиться за получением субсидии от государства.
Кто имеет право на ее назначение и какие документы для этого нужны, рассказали в "УНИАНе" .
Кто может воспользоваться жилищной субсидией
В Украине субсидия предоставляется семьям, тратящим на оплату жилищно-коммунальных услуг более 15% общего семейного дохода. Решение о назначении субсидии (или об отказе) принимает Пенсионный фонд, учитывая все нюансы и семейные обстоятельства.
Как обратиться за получением субсидии
Заявления на назначение субсидии можно подавать в органы Пенсионного фонда лично или в течение любого месяца года. Субсидия назначается на каждого члена семьи, на чье имя оформлены коммунальные платежи.
Дополнительные условия получения субсидии
Субсидию можно оформить по месту прописки или фактического проживания, в том числе при аренде жилья без официального договора аренды. Пересчет субсидии проводится дважды в год — 1 октября (на отопительный сезон) и 1 мая (на неотапливаемый сезон).
Необходимые документы для получения субсидии
Документы на субсидию можно подавать лично в отделении Пенсионного фонда или онлайн на портале "Дія".
Для осуществления процедуры получения субсидии необходимо представить следующие документы:
- Заявление о назначении субсидии.
- Паспортные данные всех членов семьи.
- Справка о доходах всех членов семьи.
- Номера лицевых счетов.
- Копию договора о реструктуризации долга по оплате услуг ЖКХ.
- Арендный договор (для жильцов арендованного жилья) или право собственности на жилье.
- Справку ВПЛ (для переселенцев).
- Документы о характеристиках жилого помещения.
- Документы о прописке каждого члена семьи.
Решение о назначении субсидии принимается в течение 30 дней и в случае отказа можно подать заявление повторно.
Напомним, в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
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