Субсидии в Украине — как получить и какие документы нужны для оформления

Пожилая пара. Фото: Freepik

Украинцы, не имеющие достаточно средств для самостоятельной оплаты жилищно-коммунальных услуг, могут обратиться за получением субсидии от государства.

Кто имеет право на ее назначение и какие документы для этого нужны, рассказали в "УНИАНе" .

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Кто может воспользоваться жилищной субсидией

В Украине субсидия предоставляется семьям, тратящим на оплату жилищно-коммунальных услуг более 15% общего семейного дохода. Решение о назначении субсидии (или об отказе) принимает Пенсионный фонд, учитывая все нюансы и семейные обстоятельства.

Как обратиться за получением субсидии

Заявления на назначение субсидии можно подавать в органы Пенсионного фонда лично или в течение любого месяца года. Субсидия назначается на каждого члена семьи, на чье имя оформлены коммунальные платежи.

Дополнительные условия получения субсидии

Субсидию можно оформить по месту прописки или фактического проживания, в том числе при аренде жилья без официального договора аренды. Пересчет субсидии проводится дважды в год — 1 октября (на отопительный сезон) и 1 мая (на неотапливаемый сезон).

Необходимые документы для получения субсидии

Документы на субсидию можно подавать лично в отделении Пенсионного фонда или онлайн на портале "Дія".

Для осуществления процедуры получения субсидии необходимо представить следующие документы:

Заявление о назначении субсидии.

Паспортные данные всех членов семьи.

Справка о доходах всех членов семьи.

Номера лицевых счетов.

Копию договора о реструктуризации долга по оплате услуг ЖКХ.

Арендный договор (для жильцов арендованного жилья) или право собственности на жилье.

Справку ВПЛ (для переселенцев).

Документы о характеристиках жилого помещения.

Документы о прописке каждого члена семьи.

Решение о назначении субсидии принимается в течение 30 дней и в случае отказа можно подать заявление повторно.

Напомним, в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).