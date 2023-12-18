Житлові субсидії у 2024 році — чого чекати українцям

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українцям наступного року держава продовжить надавати допомогу з оплати житлово-комунальних послуг. Зокрема, очікується підбиття підсумків експериментального проєкту з надання субсидій, який стартував цьогоріч.

Про плани на 2024 рік розповіли у Міністерстві соціальної політики на запит ЗМІ.

Читайте також:

Що чекає субсидіантів у 2024 році

У Мінсоцполітики повідомили, що змін щодо виплат державної допомоги на оплату комуналки у наступному році не очікується.

Водночас, там зауважили, що Мінсоцполітики регулярно опрацьовує зміни щодо порядку призначення субсидій, постійно уточнюючи окремі положення за результатами моніторингу найактуальніших проблем, пов'язаних із реалізацією відповідної програми.

Також там розповіли, що Міністерство має до 1 липня 2024 року надати уряду звіт про результати реалізації експериментального проєкту щодо надання додаткової допомоги громадянам на купівлю твердого пічного побутового палива та пропозиції щодо удосконалення законодавства у питанні надання субсидій та пільг на відповідні цілі.

У відомстві зазначили, що станом на листопад 2023-го субсидії отримали 1,7 млн домогосподарств.

У середньому розмір фінансової підтримки для українців в оплаті комунальних послуг становив 1,41 тис. гривень.

Детальніше про субсидії у 2023 році

У 2023 році в Україні запустили експериментальний проєкт, що дозволяє полегшити процедуру звернення громадян за субсидіями.

Відповідно до нього, українці можуть подавати тільки спрощені заяви "в один клік":

в електронній формі — через портал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок ПФУ, портал "Дія" (якщо є технічна можливість);

у паперовій формі — звернувшись для цього в обраний сервісний центр Фонду чи до уповноважених посадовців виконавчого органу сільської, селищної, міськради, надіславши заяву на адресу органу ПФУ через пошту.

Також цьогоріч українці можуть отримати житлові субсидії, розмір яких збільшили удвічі, на купівлю дров та вугілля.

На цей сезон 2023−2024 нормативи опалення підвищили учетверо і зараз такі:

на вугілля — 2,23 тонни;

на дрова — 7,41 тонни.

Загалом українці можуть отримати близько 16 тис. гривень компенсації.

Особливості призначення субсидії

Житлова субсидія є адресною допомогою, яку надають для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг, пічного побутового палива, а також зрідженого газу.

На неї мають право громадяни, чиї комунальні платежі перевищують 15% загального доходу родини за місяць. Розмір фінпідтримки від держави розраховують в індивідуальному порядку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у грудні громадяни в рамках державного проєкту можуть подавати заяви на отримання субсидії на купівлю твердого палива. Зимову грошову допомогу почнуть виплачувати за кілька днів.

Також ми писали, раніше енергетики розповіли українцям про переваги двозонного лічильника. Його використання з нічним тарифом дозволить суттєво заощадити кошти.