Субсидии в Украине вырастут — некоторые украинцы получат значительно больше

Коммунальные платежки в Украине. Фото: google.com

В Украине летом тысячи граждан получат большую сумму финансовой помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер субсидии повысится в связи с ростом тарифов, в том числе на электрическую энергию.

Об этом рассказала заместитель главы Министерства социальной политики Украины Дарья Марчак в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Субсидии в июне

По словам представительницы Минсоцполитики, многие семьи получат больше автоматически. Механизм субсидий и льгот на коммунальные услуги работает так, что гражданам ничего не нужно делать, чтобы получить больше. Подсчет повышения произойдет в автоматическом режиме.

"Если семья получает льготу, значит, она не будет платить за коммунальные услуги полностью или частично — на тот процент, который для нее предусмотрен законодательством", — пояснила замминистра.

Действующая программа жилищных субсидий считается одной из самых успешных в стране, подчеркнула она.

Повышение тарифов

С 1 июня в Украине повысили тарифы на электроэнергию до 2,64 грн за кВт/ч. Вместо двух разновидностей тарифов сделали единый тариф, независимо от того потребляется 100 или 1000 кВтч ежемесячно. Согласно решению правительства, тарифы на электричество повысятся на 80%.

Также гражданам летом нужно готовиться к повышению тарифов и на воду. Регулятор планирует утвердить новые цены через несколько недель. Тарифы на холодную воду устанавливаются для каждого водоканала в зависимости от региона. В частности, в Киеве тарифы могут повыситься с 30,38 до 40,46 гривны (вместе с НДС), а в Одессе цены могут вырасти с 35,15 до 44,86 гривны за кубометр с НДС.

В то же время власти пообещали для слоев населения, которые не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, а также живущих в населенных пунктах вблизи линии фронта в дальнейшем, назначать помощь в виде субсидий.

Больше о субсидиях

Напомним, в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый — 350-400 грн.

Также мы писали, что граждане, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, начали получать автоматически переназначенные субсидии на лето. Специалисты назвали девять основных причин отказа в оказании помощи.