Субсидії на літо — кого позбавлять та як оформити допомогу

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні громадяни, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги, почали отримувати автоматично перепризначені субсидії на літо. Фахівці назвали дев'ять основних причин відмови у наданні допомоги та нагадали, як подати заявку у декілька кліків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

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Кому не призначать субсидію

У відомстві розповіли, що допомогу на оплату комуналки перепризначають на період, що не опалюється — травень-вересень. Для більшості не потрібно повторно звертатися особисто, якщо не сталося змін у майновому стані. В останньому випадку велике значення в ухваленні рішення про право на субсидії відіграють певні вимоги. Не призначать допомогу, якщо:

загальна площа житла претендента перевищує 130 кв. м. для квартири та 230 кв. м. для будинків;

член сім'ї чи домогосподарства проводив фінансову операцію на більш ніж 50 тис. грн;

є у власності більш ніж одне житло;

на рахунку у банку лежить більше 100 тис. грн;

є авто, якому не більше п'яти років, або два і більше, якому не більше 15 років;

є повнолітні учасники, які не навчаються, не працюють чи не отримують соцдопомогу;

претендент не повернув надміру сплачену субсидію;

є заборгованість за ЖКП;

є борги за аліментами.

Як оформити субсидію онлайн

Громадяни можуть легко подати документи на призначення субсидії онлайн на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ) за посиланням.

Потрібні такі документи:

заява;

довідка про доходи та витрати.

На сайті ПФУ потрібно створити особистий кабінет та зайти через кваліфікований електронний підпис (КЕП). Далі необхідно наступне:

на сайті пройти авторизацію за допомогою підпису (написати назву Акредитованого центру сертифікації ключів, обрати файл цього ключа, ввести його пароль);

знайти пункт "Зв’язок з ПФУ";

обрати "Оформити житлову субсидію чи пільгу";

погодитися на віддалене сповіщення;

натиснути "Продовжити" та обрати пункт "Подати заяву про призначення та надання житлової субсидії";

заповнити усі поля цієї онлайн-форми;

прикріпити відскановані файли через кнопку "Додати файли";

натиснути кнопку "Сформувати заяву";

далі система дозволить ввести цифровий підпис;

натиснути "Відправити" документи у ПФУ.

Також можна перевірити статус заявки онлайн в особистому кабінеті, вибравши розділ "Моя заявка" та натиснувши "Статус заявки".

Більше про субсидії

Нагадаємо, у Пенсійному фонді попередили про зменшення розміру житлових субсидій, які виплатять у травні за квітень. Суми зменшаться, оскільки завершився опалювальний сезон.

Також ми писали, що у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалюваний — 350-400 грн.