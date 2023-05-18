Субсидії на літо — кого позбавлять та як оформити допомогу

Субсидії на літо: кого позбавлять допомоги та як оформити у декілька кліків
В Україні громадяни, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги, почали отримувати автоматично перепризначені субсидії на літо. Фахівці назвали дев'ять основних причин відмови у наданні допомоги та нагадали, як подати заявку у декілька кліків.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.
Кому не призначать субсидію
У відомстві розповіли, що допомогу на оплату комуналки перепризначають на період, що не опалюється — травень-вересень. Для більшості не потрібно повторно звертатися особисто, якщо не сталося змін у майновому стані. В останньому випадку велике значення в ухваленні рішення про право на субсидії відіграють певні вимоги. Не призначать допомогу, якщо:
- загальна площа житла претендента перевищує 130 кв. м. для квартири та 230 кв. м. для будинків;
- член сім'ї чи домогосподарства проводив фінансову операцію на більш ніж 50 тис. грн;
- є у власності більш ніж одне житло;
- на рахунку у банку лежить більше 100 тис. грн;
- є авто, якому не більше п'яти років, або два і більше, якому не більше 15 років;
- є повнолітні учасники, які не навчаються, не працюють чи не отримують соцдопомогу;
- претендент не повернув надміру сплачену субсидію;
- є заборгованість за ЖКП;
- є борги за аліментами.
Як оформити субсидію онлайн
Громадяни можуть легко подати документи на призначення субсидії онлайн на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ) за посиланням.
Потрібні такі документи:
- заява;
- довідка про доходи та витрати.
На сайті ПФУ потрібно створити особистий кабінет та зайти через кваліфікований електронний підпис (КЕП). Далі необхідно наступне:
- на сайті пройти авторизацію за допомогою підпису (написати назву Акредитованого центру сертифікації ключів, обрати файл цього ключа, ввести його пароль);
- знайти пункт "Зв’язок з ПФУ";
- обрати "Оформити житлову субсидію чи пільгу";
- погодитися на віддалене сповіщення;
- натиснути "Продовжити" та обрати пункт "Подати заяву про призначення та надання житлової субсидії";
- заповнити усі поля цієї онлайн-форми;
- прикріпити відскановані файли через кнопку "Додати файли";
- натиснути кнопку "Сформувати заяву";
- далі система дозволить ввести цифровий підпис;
- натиснути "Відправити" документи у ПФУ.
Також можна перевірити статус заявки онлайн в особистому кабінеті, вибравши розділ "Моя заявка" та натиснувши "Статус заявки".
Більше про субсидії
Нагадаємо, у Пенсійному фонді попередили про зменшення розміру житлових субсидій, які виплатять у травні за квітень. Суми зменшаться, оскільки завершився опалювальний сезон.
Також ми писали, що у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалюваний — 350-400 грн.