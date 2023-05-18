Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Субсидії на літо: кого позбавлять допомоги та як оформити у декілька кліків arrow

Субсидії на літо: кого позбавлять допомоги та як оформити у декілька кліків

18 травня 2023 07:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії на літо — кого позбавлять та як оформити допомогу
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні громадяни, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги, почали отримувати автоматично перепризначені субсидії на літо. Фахівці назвали дев'ять основних причин відмови у наданні допомоги та нагадали, як подати заявку у декілька кліків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Читайте також:

Кому не призначать субсидію

У відомстві розповіли, що допомогу на оплату комуналки перепризначають на період, що не опалюється — травень-вересень. Для більшості не потрібно повторно звертатися особисто, якщо не сталося змін у майновому стані. В останньому випадку велике значення в ухваленні рішення про право на субсидії відіграють певні вимоги. Не призначать допомогу, якщо:

  • загальна площа житла претендента перевищує 130 кв. м. для квартири та 230 кв. м. для будинків;
  • член сім'ї чи домогосподарства проводив фінансову операцію на більш ніж 50 тис. грн;
  • є у власності більш ніж одне житло;
  • на рахунку у банку лежить більше 100 тис. грн;
  • є авто, якому не більше п'яти років, або два і більше, якому не більше 15 років;
  • є повнолітні учасники, які не навчаються, не працюють чи не отримують соцдопомогу;
  • претендент не повернув надміру сплачену субсидію;
  • є заборгованість за ЖКП;
  • є борги за аліментами.

Як оформити субсидію онлайн

Громадяни можуть легко подати документи на призначення субсидії онлайн на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ) за посиланням.

Потрібні такі документи:

  • заява;
  • довідка про доходи та витрати.

На сайті ПФУ потрібно створити особистий кабінет та зайти через кваліфікований електронний підпис (КЕП). Далі необхідно наступне:

  • на сайті пройти авторизацію за допомогою підпису (написати назву Акредитованого центру сертифікації ключів, обрати файл цього ключа, ввести його пароль);
  • знайти пункт "Зв’язок з ПФУ";
  • обрати "Оформити житлову субсидію чи пільгу";
  • погодитися на віддалене сповіщення;
  • натиснути "Продовжити" та обрати пункт "Подати заяву про призначення та надання житлової субсидії";
  • заповнити усі поля цієї онлайн-форми;
  • прикріпити відскановані файли через кнопку "Додати файли";
  • натиснути кнопку "Сформувати заяву";
  • далі система дозволить ввести цифровий підпис;
  • натиснути "Відправити" документи у ПФУ.

Також можна перевірити статус заявки онлайн в особистому кабінеті, вибравши розділ "Моя заявка" та натиснувши "Статус заявки".

Більше про субсидії

Нагадаємо, у Пенсійному фонді попередили про зменшення розміру житлових субсидій, які виплатять у травні за квітень. Суми зменшаться, оскільки завершився опалювальний сезон.

Також ми писали, що у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалюваний — 350-400 грн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB