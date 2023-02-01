Спрос на золото – мировые центробанки побили рекорд по покупке драгоценного металла

Банки нарастили покупку золота до 1,13 тыс. тонн

В прошлом году мировые центральные банки нарастили покупку золота до рекордного уровня, приобретя 1,13 тыс. тонн. Это считается самым большим объемом с 1967 года.

Об этом проинформировало агентство Reuters.

Как изменился спрос на золото

Как отмечают в агентстве, в 2022 году общий мировой спрос на золото составил 4,74 тыс. тонн. Показатель на 18% превышает уровень 2021 года и является самым высоким с 2011 года.



"Эти данные подчеркивают изменение отношения к золоту с 1990-х и 2000-х годов, когда центральные банки, особенно в Западной Европе, имеющие большое количество слитков, продавали сотни тонн в год", — пишет Reuters.



Со времен финансового кризиса 2008-2009 годов центробанки прекратили продажу золота. Страны с развивающейся экономикой, такие как Турция, Индия и россия, начали активно закупать драгоценный металл.

Центральные банки делают ставку на золото, поскольку оно способно стойко пережить сложные времена в отличие от валюты и облигаций, также не зависит ни от одного эмитента или правительства.



В частности, золото позволяет центробанкам диверсифицировать активы, такие как казначейские обязательства США (облигации), долларовые купюры, объясняют аналитики.

Прогнозы по спросу на золото на 2023 год

По прогнозам Всемирного совета по золоту (WGC), покупка золота центробанками в 2023 году вряд ли достигнет прошлогоднего уровня.

Ранее аналитики Всемирного совета золота установили, что главными "игроками" на рынке золота стали Китай и россия.

Аналитики считают, что главные причины повышения спроса на золото — геополитический фон, вызванный войной в Украине и недоверием глобальных игроков друг к другу, а также сомнения и неуверенность в дальнейших сценариях развития — особенно после западной коалиции заморозившей валютные активы государства-агрессора.

Напомним, в Международном валютном фонде (МВФ) улучшили ожидания для глобального экономического роста в текущем году. Прогноз повысили незначительно – на 0,2%. Мировой рост сократится с оценочных 3,4% в прошлом году до 2,9% в 2023 году. После чего повысится до 3,1% в 2024 году.