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Світові центробанки побили рекорд із купівлі золота, — Reuters

1 лютого 2023 08:47
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Попит на золото — світові центробанки побили рекорд із купівлі дорогоцінного металу
Банки наростили купівлю золота до 1,13 тис. тонн
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Минулого року світові центральні банки наростили купівлю золота до рекордного рівня, придбавши 1,13 тис. тонн. Це вважається найбільшим обсягом із 1967 року.

Про це поінформувала агенція Reuters.

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Як змінився попит на золото

Як зауважують в агенції, загалом 2022 року загальний світовий попит на золото становив 4,74 тис. тонн. Показник на 18% перевищує рівень 2021 року та є найвищим із 2011 року.
 
"Ці дані підкреслюють зміну ставлення до золота з 1990-х і 2000-х років, коли центральні банки, особливо в Західній Європі, які мають велику кількість злитків, продавали сотні тонн на рік", — пише Reuters.
 
Із часів фінансової кризи 2008-2009 років центробанки припинили продаж золота. Країни з економікою, що розвивається, такі як Туреччина, Індія та росія, почали активно закуповувати дорогоцінний метал.

Центральні банки роблять ставку на золото, оскільки воно здатне стійко пережити складні часи на відміну від валюти та облігацій, не залежить від жодного емітента чи уряду.
 
Зокрема, золото дозволяє центробанкам диверсифікувати активи, такі як казначейські зобов'язання США (облігації), доларові купюри, пояснюють аналітики.

Прогнози щодо попиту на золото на 2023 рік

За прогнозами Всесвітньої ради із золота (WGC), купівля золота центробанками 2023 року навряд чи досягне минулорічного рівня.

Раніше аналітики Всесвітньої ради золота встановили, що у 2022 році головними "гравцями" на ринку золота стали Китай та росія.

Аналітики вважають, що головні причини підвищення попиту на золота — геополітичний фон, спричинений війною в Україні та недовірою глобальних гравців один до одного, а також сумніви і невпевненість у подальших сценаріях розвитку — особливо після того, як західна коаліція заморозила валютні активи держави-агресора.

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді (МВФ) покращили очікування для глобального економічного зростання поточного року. Прогноз підвищили незначно — на 0,2%. Світове зростання скоротиться з оцінювальних 3,4% минулого року до 2,9% 2023 року. Після чого підвищиться до 3,1% у 2024 році.

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