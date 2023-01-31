МВФ покращив глобальний прогноз на 2023 рік

Прогноз підвищили лише на 0,2%

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) покращили очікування для глобального економічного зростання поточного року. Прогноз підвищили незначно — на 0,2%.

Це випливає з оновленого огляду "Перспективи світової економіки" (WEO), пише Укрінформ.

Прогнози щодо світової економіки

Згідно з документом, очікується, що світове зростання скоротиться з оцінювальних 3,4% минулого року до 2,9% 2023 року. Після чого підвищиться до 3,1% у 2024 році.

Хоч прогноз на цей рік тепер кращий на 0,2%, ніж очікували раніше, він надалі залишається нижче історичного рівня за період з 2000 року у 3,8%.

З-поміж негативних чинників, які уповільнюють темпи зростання: підвищення відсоткових ставок центробанків у рамках боротьби з високою інфляцією, війна росії в Україні.

COVID-19 у Китаї, який є однією із впливових економік світу, сповільнив зростання 2022 року, проте недавнє скасування обмежень відкрило шлях до швидшого відновлення.

Водночас світова інфляція впаде з 8,8% 2022-го до 6,6% 2023-го, до 4,3% 2024-го.

Хоч баланс ризиків для світової економіки надалі схиляється до погіршення ситуації, проте вони зменшилися.

Економічний спад

У 2023 році у світі очікується істотний економічний спад. Економіка зіткнеться з рецесією в результаті підвищення процентних ставок у відповідь на вищу інфляцію.

За даними Центру економіки та бізнес-досліджень, у 2023 році вищі витрати на запозичення, спрямовані на подолання інфляції, призведуть до скорочення економік низки країн.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) вивчає можливість надання Україні багаторічного пакета допомоги розміром 16 млрд доларів, щоб допомогти покрити потреби країни та стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.

Раніше у МВФ назвали три ключові фактори, які можуть загрожувати глобальній економіці. Один з них — повномасштабна війна росії проти України.

Також ми писали, що в Національному банку назвали п’ять ключових пунктів, які дадуть уявлення про те, що буде з економікою упродовж 2023-2025 років. В оновленому макроекономічному прогнозі деякі показники погіршили.