Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow МВФ поліпшив світовий прогноз на 2023 рік: деталі arrow

МВФ поліпшив світовий прогноз на 2023 рік: деталі

31 січня 2023 08:03
lis.jpg - Ксенія Лисновська
МВФ покращив глобальний прогноз на 2023 рік
Прогноз підвищили лише на 0,2%
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) покращили очікування для глобального економічного зростання поточного року. Прогноз підвищили незначно — на 0,2%.

Це випливає з оновленого огляду "Перспективи світової економіки" (WEO), пише Укрінформ.

Читайте також:

Прогнози щодо світової економіки

Згідно з документом, очікується, що світове зростання скоротиться з оцінювальних 3,4% минулого року до 2,9% 2023 року. Після чого підвищиться до 3,1% у 2024 році.

Хоч прогноз на цей рік тепер кращий на 0,2%, ніж очікували раніше, він надалі залишається нижче історичного рівня за період з 2000 року у 3,8%.

З-поміж негативних чинників, які уповільнюють темпи зростання: підвищення відсоткових ставок центробанків у рамках боротьби з високою інфляцією, війна росії в Україні.

COVID-19 у Китаї, який є однією із впливових економік світу, сповільнив зростання 2022 року, проте недавнє скасування обмежень відкрило шлях до швидшого відновлення.

Водночас світова інфляція впаде з 8,8% 2022-го до 6,6% 2023-го, до 4,3% 2024-го.

Хоч баланс ризиків для світової економіки надалі схиляється до погіршення ситуації, проте вони зменшилися.

Економічний спад

У 2023 році у світі очікується істотний економічний спад. Економіка зіткнеться з рецесією в результаті підвищення процентних ставок у відповідь на вищу інфляцію.

За даними Центру економіки та бізнес-досліджень, у 2023 році вищі витрати на запозичення, спрямовані на подолання інфляції, призведуть до скорочення економік низки країн.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) вивчає можливість надання Україні багаторічного пакета допомоги розміром 16 млрд доларів, щоб допомогти покрити потреби країни та стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.

Раніше у МВФ назвали три ключові фактори, які можуть загрожувати глобальній економіці. Один з них — повномасштабна війна росії проти України.

Також ми писали, що в Національному банку назвали п’ять ключових пунктів, які дадуть уявлення про те, що буде з економікою упродовж 2023-2025 років. В оновленому макроекономічному прогнозі деякі показники погіршили.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:10 За добу окупанти поранили трьох мирних жителів Донеччини, — голова ОВА

09:10 Бразильська футбольна команда розбилася у ДТП за участю автобуса

09:00 Одеська спортсменка привезла бронзу з престижного турніру з карате

Новина з відео

09:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

08:50 Майже 128 тисяч ліквідованих окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:33 В Україні деякі банки знизили курс валют: яка зараз ситуація на ринку

08:32 Іран вважає Україну однією із винуватців вибухів на воєнних заводах, — ЗМІ

08:31 Окупанти б'ють по Одесі, бо вона була і буде українською, — Братчук

08:22 Колишній бойовик "Вагнера" розповів про звірства найманців в Україні

08:22 Лідер "Динамо" гратиме в одній лізі з Мудриком: скільки "Борнмут" заплатить за Іллю Забарного

Новина з відео

09:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

Новина з відео

06:45 Іменини Оксани 2023: оригінальні та красиві привітання у прозі, віршах та листівках

Новина з відео

20:45 Магнітні бурі у лютому 2023: коли Землю накриє потужний удар

Новина з відео

20:24 Краще не розповідати: окупант поскаржився братові, що позиції росіян обстрілюють свої ж

Новина з відео

16:45 У рф дефіцит ракет і дронів: ЗСУ пояснили, що далі можна очікувати від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:29 Зеленський з прем'єркою Данії відвідали Миколаїв: де вони побували

Новина з відео

14:24 ​​​​​​​Нічний удар по Харкову: тіло загиблої жінки досі не знайшли

Новина з відео

14:22 Зеленський здійснив робочу поїздку до Миколаївщини: подробиці візиту

Новина з відео

07:41 В Ірані прогриміли нові вибухи: що відомо

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 січня: Терезам — розв'язання складних питань, Рибам — продуктивний день

08:00 Як Європа виживає без російського газу

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Актуальне по темі

None 31 Січень 09:30

За добу окупанти поранили трьох мирних жителів Донеччини, — голова ОВА

None 31 Січень 09:09

Бразильська футбольна команда розбилася у ДТП за участю автобуса

None 31 Січень 08:49

Одеська спортсменка привезла бронзу з престижного турніру з карате

None 31 Січень 09:00

Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB